Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, morre aos 76 anos vítima de câncer

O mundo do futebol está de luto. Treinador histórico por diversos clubes e seleções, entre elas a Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson morreu nesta segunda-feira após dura luta contra um câncer de pâncreas, aos 76 anos, ao lado de seus familiares, em Björkefors, na Suécia.

"Sven-Gortan Eriksson morreu. Após uma longa doença, morreu durante a manhã, em casa, cercado pela família", emitiu um comunicado seus familiares. "Os enlutados mais próximos são a filha Lina, o filho Johan,. A mulher Amaná e a neta Sky, Sven, a namorada Yanisette com o filho Alcides, e irmão Lars-Erik e a mulher Jumnong. A família pede respeito ao seu desejo de lamentar em privado e não ser contatada."

Dia desses o ex-treinador já havia "se despedido" dos fãs, em comovente vídeo à Amazon Prime. Seu câncer era terminal. "Tive uma vida boa. Acho quye todos temos medo do momento da nossa morte, mas a vida ta mbém é sobre morrer. Você precisa aprender a aceitar a vida pelo que ela é. Tomara que no fim as pessoas digam 'ele era um homem bom', mas lembrem de mim como um cara positivo e que tentava fazer tudo o que podia. Não se lamente, sorria. Obrigado por tudo, técnicos, jogadores, torcidas... Foi fantástico. E vivam."

Sven-Goran Eriksson teve uma carreira de sucesso. Além de dirigir a Inglaterra nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, ainda esteve à frente de México e na Costa do Marfim, com a qual disputou sua terceira Copa, em 2010. Seu último sonho foi dirigir o Liverpool Legends em uma partida bweneficente diante do Ajax, em março, quando já sofria com o câncer terminal diagnosticado há dois anos.

Também fez história por clubes, passando por diversos gigantes da Europa, como Manchester City, Benfica, Roma, Sampdoria e Lazio e erguendo muitas taças. Ainda trabalhou na Ásia, em algumas equipes chinesas.

"Gostaríamos de expressar nossas sinceras condolências à família e aos amigos de Sven-Goran Eriksson, que faleceu aos 76 anos. Descanse em paz, Sven", prestou uma última homenagem o Manchester City. "Descanse em paz, Sven-Goran Eriksson. Os pensamentos de todos no clube estão com a família e os amigos de Sven neste momento extremamente triste", lamentou o Liverpool. "É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven-Goran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Mister", escreveu o Benfica.

A comoção foi geral, com tantas outras equipes inglesas prestando uma última homenagem a Eriksson, como o Chelsea, Everton, Tottenham, Brighton, West Ham, a italiana Inter de Milão, o sueco Malmo, entre outros, além de muitos ex-jogadores e companheiros de profissão.