Diretores da McLaren elogiam Lano Norris: 'Tem sido absolutamente impecável'

A McLaren está maravilhada com o triunfo de Lando Norris no GP da Holanda de Fórmula 1, neste domingo. Não apenas pelo resultado, mas pelos mais de 20 segundos de vantagem sobre Max Verstappen, algo raro até então contra a forte equipe Red Bull. Andrea Stella e Zak Brown, diretor da escuderia e CEO da McLaren, respectivamente, não pouparam elogios ao piloto inglês.

Com Norris em primeiro e Oscar Piastri em quarto, a McLaren diminuiu a distância para a Red Bull na luta pelo Mundial de Construtores para somente 30 pontos. E seu principal piloto tem 70 pontos a menos que o líder do campeonato, Max Verstappen.

"Uma vitória positivamente inesperada", admitiu Stella, após ver o pole position ultrapassado pelo holandês na largada. "Nós nunca teríamos pensado que vindo para Zandvoort, que tem sido um local difícil para nós no passado, poderíamos ter uma performance tão forte na qualificação e então confirmar isso na corrida", explicou.

"Estou muito feliz pela equipe, muito feliz pelo próprio Lando. Acho que ele acabou de provar o nível de competitividade que pode alcançar. Sabemos disso, sempre soubemos disso", frisou. "Ele foi absolutamente impecável neste fim de semana, e uma pena para Oscar porque ele teve o desempenho para definitivamente fazer parte do pódio, e acho que teve o desempenho para colocar Max sob alguma pressão. Infelizmente, ele ficou preso atrás de Leclerc e não conseguiu ultrapassar."

A vitória de Norris marcou a maior margem em qualquer corrida desta temporada, já que até então ninguém havia conseguido encontrar uma maneira de diminuir a diferença para o piloto de 24 anos, encerrando a sequência de triunfos de Verstappen em casa.

"A margem foi bem incrível", disse o CEO da McLaren, Brown, à Sky Sports F1. "Lando dirigiu perfeitamente e a equipe fez um ótimo trabalho, a estratégia foi ótima. Estávamos perto de colocar os dois no pódio, mas foi uma grande vitória com a volta mais rápida no final."

E os elogios de Brown foram para todo o trabalho em Zandvoort. "Sabíamos que estávamos rápidos o fim de semana todo, então não estou chocado, mas acho que estou agradavelmente surpreso com o tamanho da diferença. Lando controlou o carro com bastante facilidade, então foi ótimo ver isso", disse.

"Estava bem claro que ele era mais rápido, então foi legal vê-lo ultrapassar na pista porque naquele momento estávamos começando a pensar em estratégia de pit stop e undercut/overcut, mas vimos é que ele passou voando por ele e se afastou. Ele definitivamente conseguiu controlar esta corrida, e veremos o que acontece em Monza (neste fim de semana)."