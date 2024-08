James Rodríguez é anunciado por clube espanhol após deixar o São Paulo

James Rodríguez está de casa nova. E de volta à Europa. O colombiano que teve passagem sem brilho pelo São Paulo foi anunciado nesta segunda-feira pelo Rayo Vallecano, da Espanha, onde será a estrela do ano do centenário do clube de Vallecas, um distrito de Madri, completado em 29 de maio.

"O Rayo Vallecano, de Madri, e James Rodríguez chegaram a um acordo para que o meia se junte ao nosso plantel. O colombiano chega ao Rayo após ser eleito o melhor jogador da Copa América 2024, onde bateu o recorde de mais assistências dadas por um único jogador (6) no mesmo torneio", anunciou o Rayo Vallecano.

"O clube assina assim a sua contratação de estrela naquela que é a temporada mais especial de celebração dos 100 anos de história, de bravura, coragem e nobreza", prosseguiu. "James representa os valores do clube e garante que tem 'vontade de sonhar e fazer grandes coisas'. Esta é a sua casa, seja bem vindo James!."

O colombiano terá a chance de provar que o fracasso no São Paulo foi por causa da falta de adaptação ao futebol brasileiro. Pouco mais de um ano de assinar com o tricolor paulista, James Rodríguez voltará aos gramados com nova camisa.

O meia chegou ao clube do Morumbi no fim de julho, mas pouco fez. Foram somente 22 partidas disputadas, com dois gols anotados e quatro assistências. Pouco para quem embolsava mais de R$ 1 milhão mensais. Ele chegou a pedir para não jogar mais no começo do ano, acabou se arrependendo e pedindo para ser reintegrado., Mas jamais teve a confiança de Luis Zubeldía.

Esteve nos planos do River Plate e deixou para definir o futuro após a Copa América. Bem nos gramados dos Estados Unidos, disse que não voltaria mais ao Brasil e se despediu de longe dos antigos companheiros. Depois de passagem pelo Real Madrid, volta à cidade para defender seu segundo clube espanhol.

