Ferrari troca tradicional uniforme vermelho por preto e amarelo no GP da Itália de F-1

A Ferrari vai trocar sua tradicional cor vermelha pela preta e amarela nos uniformes do GP da Itália, 16ª das 24 etapas do Mundial de Fórmula 1, que será realizado no próximo fim de semana, no autódromo de Monza. A inspiração para as novas peças é a celebração da fibra de carbono, que a escuderia de Maranello diz ser "o material por excelência" dos carros da Ferrari.

"A fibra de carbono é uma das maiores inovações da Fórmula 1", afirmou o piloto Charles Leclerc. "O toque em amarelo, o botão pequeno parecem muito legais. Então é isso. Estamos prontos para Monza e estamos muito animados para chegar à pista", completou o monegasco, que ocupa a terceira colocação no campeonato, com 192 pontos, atrás de Max Verstappen (295) e Lando Norris (225).

No Mundial de Construtores, a Ferrari chega ao GP da Itália também na terceira colocação, com 370 pontos, depois de Red Bull (434) e McLaren (404).

Não é a primeira vez que a Ferrari deixa o tradicional vermelho de lado nesta temporada. Em abril, a equipe utilizou uma pintura em dois tons de azul durante o final de semana do GP de Miami, sexta etapa do Mundial. A mudança foi homenagem aos 70 anos da chegada da escuderia no mercado dos EUA. Naquela ocasião, o melhor ferrarista na pista foi Leclerc na terceira posição.

O outro piloto da Ferrari é Carlos Sainz, que tem 172 no campeonato. Para a próxima temporada, a escuderia já anunciou a contratação do inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, atualmente na Mercedes.