Corinthians anuncia contratação do atacante espanhol Héctor Hernández até dezembro de 2026

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante espanhol Héctor Hernández, que estava no português Chaves. Aos 28 anos, o jogador já estava treinando com o elenco do Corinthians e assinou contrato até o final de 2026.

Na última temporada, Hernández marcou 14 gols em 34 jogos pelo Chaves, que terminou na lanterna do Campeonato Português e foi rebaixado. Formado no Atlético de Madrid, o atacante de 1,80 m teve passagens por Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada, Leonesa, todos da Espanha, antes de jogar no Chaves.

"Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento", afirmou Hernández. "Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida."

O espanhol chega em um momento delicado do Corinthians, que está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, do Brasileiro. Héctor Hernández vai tentar resolver um problema do time dirigido pelo técnico Ramón Díaz, que tem o terceiro pior ataque da competição, ao lado do lanterna Atlético-GO, com 20 gols. Apenas o Fluminense (18) e Internacional (19) balançaram menos as redes, mas têm jogos a menos.

Com multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, Héctor Hernández é o sétimo reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Antes dele, foram contratados o goleiro Hugou Souza, o zagueiro André Ramalho, os meias Alex Santana, Charles e José Martínez, e o atacante Talles Magno.

O Corinthians joga na quinta-feira contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul (RS), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.