Barcelona vira contra o Rayo Vallecano e lidera o Espanhol com 100% de aproveitamento

O Barcelona de Hansi Flick é o líder do Campeonato Espanhol e o único com time com 100% de aproveitamento. Depois de duas vitórias, o time quase tropeçou nesta terça-feira contra o Rayo Vallecano, mas pressionou, conseguiu a virada e a terceira vitória por 2 a 1, com gol do estreante Dani Olmo.

O Rayo Vallecano buscava seu segundo triunfo em casa, após vencer a Real Sociedad na estreia, e construiu a vantagem logo no começo. Aos 9 minutos, Jorge de Frutos avançou pela direita e cruzou rasteiro. O meia Unaí Lopez bateu de primeira no canto esquerdo de Ter Steggen.

O Barcelona pressionou o time da casa e conseguiu 65% de posse de bola no primeiro tempo. Foram 7 tentativas de marcar, mas sem pontaria, apenas 2 foram em direção ao gol. O Rayo Vallecano conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

Em busca da virada, o técnico Hansi Flick mexeu no Barcelona e colocou Dani Olmo no lugar de Ferran Torrres. Em seu primeiro lance, o estreante tentou o drible e caiu na área. O Barcelona pediu pênalti, que não foi marcado.

A pressão dos visitantes teve resultado aos 15 minutos, após uma tabela entre Pedri e Rapinha. Da intermediária, marcado por dois adversários, o espanhol acionou o brasileiro no lado esquerdo. Raphinha devolveu rasteiro no centro da área. Pedri ainda teve tempo de ajeitar antes de bater de esquerda no canto do goleiro Cárdenas.

Artilheiro do Espanhol com três gols, o atacante Lewandowski chegou a marcar aos 26 minutos ao aproveitar rebote do goleiro após finalização de Yamal. O gol, porém, foi anulado por falta no início da jogada.

O gol da virada saiu aos 37 minutos. Balde, que também entrou no segundo tempo, tocou uma bola para Yamal pelo lado direito. O atacante de 17 anos avançou até a linha de fundo e tocou para trás, no pé de Olmo. Ele ajeitou e tocou no canto de Cárdenas.

No outro jogo desta terça, Mallorca e Sevilla empataram sem gols. Em três rodadas, nenhum dos dois time conseguiu vencer no Espanhol. Sevilla e Mallorca ocupam respectivamente a 13ª e a 14ª posição, com dois empates e uma derrota cada um.