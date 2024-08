Guarani pode fechar com Emerson Barbosa e Pierre da Tombense para a sequência da Série B

Apesar de já ter feito algumas contratações para tentar se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue ativo no mercado em busca de um lateral e um volante para fechar o elenco no restante da temporada de 2024. Por isso, Emerson Barbosa e Pierre, ambos jogadores que disputaram a Série C pelo já eliminado Tombense-MG, entraram no radar da diretoria campineira. E, podem ser oficializados em breve.

Emerson Barbosa foi titular do Tombense durante toda a Série C e chegaria para disputar a titularidade na lateral-esquerda com Jefferson e Vinicius Kauê. Aos 26 anos, ele também tem passagens por Ferroviário-CE, Pouso Alegre-MG, Vitória-ES, CRAC-GO e Tupi-MG.

Pierre tem 22 anos e com passagem pela seleção brasileira sub-17. Cria do Athletico-PR, onde se profissionalizou em 2022, só chegou a atuar no Campeonato Paranaense. Ele está na Tombense desde o ano passado. Foi titular absoluto do time mineiro em 16 dos 19 jogos na primeira fase da Série C.

Além dos dois jogadores que estão chegando, o Guarani contratou o lateral-direito Pacheco, os zagueiros Matheus Salustiano, Renê Santos e Bruno Gonçalves, o volante Gabriel Bispo, o meia Estevão e os atacantes Lohan e Marlon Maranhão.

Por outro lado, acertou as saídas do seguintes jogadores: os laterais Eliel e Diogo Mateus, o zagueiro Rayan, o volante Kayque, os meias Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira, e os atacantes Renyer e Daniel dos Anjos.

O time entraria em campo no último domingo para enfrentar o Botafogo, mas a partida foi adiada devido ao clima seco e ás queimadas na região de Ribeirão Preto (SP). Agora volta a campo apenas na terça-feira, às 21h30, quando recebe o Coritiba no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 24ª rodada.

Há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate, o Guarani está em recuperação na Série B. Entretanto, segue na lanterna (20º) com 18 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Paysandu, em 16º com 25.