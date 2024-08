Com folga no calendário, Palmeiras busca recuperar parte física para parte final do Brasileiro

Eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras planeja usar o calendário mais folgado até o final da temporada para afinar o time em busca do tricampeonato brasileiro.

Após a goleada sobre o Cuiabá por 5 a 0 no último sábado, em Campinas, os jogadores ganharam três dias de folga e só se reapresentam nesta quarta-feira. O próximo compromisso do time será contra o Athletico-PR no domingo, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Enquanto os comandados de Abel Ferreira podem usar a semana inteira para se preparar para o confronto da 25ª rodada, o Athletico-PR enfrenta o Vasco, em São Januário, na quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileiro.

O tempo a mais de preparação pode ser útil para preservar e recuperar fisicamente os jogadores mais utilizados na temporada. O zagueiro Vitor Reis era atleta com maior sequência de partidas como titular no Palmeiras (9) e ficou de fora contra o Cuiabá após sentir um incômodo nos treinos da semana passada. O também defensor Gustavo Gómez tinha uma sequência de sete partidas como titular e não participou da goleada em Campinas por estar suspenso.

Entre os times que ocupam as cinco primeiras colocações do Brasileiro, o Palmeiras (3º) é o único que está na disputa apenas do Nacional. O líder Fortaleza está na Sul-Americana, o vice Botafogo na Libertadores, e Flamengo e São Paulo, quarto e quinto, respectivamente, estão na Copa do Brasil e na Libertadores.