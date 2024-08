Veja projeção de quantos jogos Cristiano Ronaldo precisa para alcançar milésimo gol

Cristiano Ronaldo marcou seu gol de número 899 na tarde desta terça-feira, em jogo válido pelo Campeonato Saudita. Na goleada do Al-Nassr sobre o Al-Feiha, o jogador português fez o segundo gol da partida, que terminou 4 a 1. Com a proximidade da marca dos 900 gols, um questionamento surge em torno da carreira de Ronaldo: será que o atacante consegue chegar aos mil gols?

Aos 39 anos, o atleta já parece ter o fim de sua carreira em mente. Em entrevista ao canal NOW, de Portugal, o atleta revelou que pretende se aposentar no Al-Nassr e que deve jogar, ao menos, por mais duas temporadas. O contrato atual de Cristiano vai até o meio de 2025, mas já existem conversas sobre a provável extensão do vínculo.

Mas, afinal, quantas temporadas Ronaldo precisa para alcançar a lendária marca dos mil gols? O Estadão calculou e fez uma projeção baseada na média de gols da última temporada do português.

Na temporada de 2023/24, Cristiano Ronaldo disputou 45 partidas pelo clube saudita e marcou 44 gols. Pela seleção portuguesa, foram sete partidas e três gols. O craque português, então, atuou em 52 partidas e marcou 47 gols. Com esses dados, é possível afirmar que Ronaldo teve uma média de 0,9 gols por partida na última temporada.

Caso mantenha essa média pelos próximos anos, o jogador precisará de mais 113 partidas para alcançar a marca dos mil gols. Considerando a quantidade de jogos disponíveis por temporada, que costumam ser na casa dos 50, é provável que Cristiano Ronaldo atinja os mil gols em três temporadas, nos últimos seis meses de 2026 ou nos primeiros seis meses de 2027.

A projeção, no entanto, só se confirmará caso o português mantenha seu alto nível de desempenho no clube saudita e a equipe avance até as fases finais das copas nacionais e intercontinentais. Na seleção portuguesa, no entanto, muitos torcedores e jornalistas questionam a presença de Ronaldo no time titular, o que pode atrapalhar sua média.

APOSENTADORIA

O craque português ainda se vê atuando profissionalmente por, pelo menos, mais duas temporadas. A revelação aconteceu em entrevista ao veículo português Now. Ainda com lenha para queimar, Cristiano não se vê mudando de clube e quer seguir na liga saudita, onde se vê feliz atuando pelo Al-Nassr.

"A carreira, não sei se vai acabar daqui dois ou três anos, não sei. Mas possivelmente será no Al-Nassr, onde estou feliz, onde estou bem e me sinto bem no país e na liga. Por isso, o mais provável é que eu termine a carreira no Al-Nassr. Estou muito feliz de jogar na liga árabe e quero continuar", afirmou.

Quando pendurar as chuteiras, o atacante deve procurar atividades fora do futebol e descarta a ideia de trabalhar como treinador. "Na minha mente não está nem treinador de equipe principal e nem de nenhuma outra. Isso nunca passou pela minha cabeça. Me vejo fazendo outras coisas fora do futebol."