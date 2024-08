Bia Haddad toma susto, mas vira diante de armênia e estreia com vitória no US Open

Beatriz Haddad Maia mostrou poder de reação, nesta terça-feira, em Nova York, na sua estreia no US Open, último Grand Slam do ano, ao vencer, de virada a armênia Elina Avanesyan, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2.

A brasileira foi surpreendida no primeiro game da partida quando teve o saque quebrado. Ela não conseguiu se recuperar na parcial e viu a adversária manter todos os seus saques para fechar em 6/4.

A reação de Bia foi avassaladora no segundo set. A número 21 do mundo não deu chances para a rival, quebrou três vezes o saque da armênia e empatou o jogo com incrível 6/0.

Bia manteve o ritmo forte no terceiro e último set e com a ajuda de um saque forte e bem colocado abriu 3/0, com direito a mais uma quebra de serviço de Avanesyan.

Com duas quebras e 5/1 no placar, Bia sacou com a primeira chance para fechar a partida, mas a armênia devolveu uma das quebras no set. Na sequência, a brasileira obteve nova quebra e fechou a partida em 6/2.