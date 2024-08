Nacional, São Paulo e outros clubes lamentam morte de Izquerdo: 'Estará para sempre conosco'

O Nacional, do Uruguai, anunciou a morte de seu jogador, o zagueiro Juan Izquerdo, na noite desta terça-feira, em suas redes sociais. O atleta estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira, quando passou mal durante o confronto entre São Paulo e Nacional, válido pela Libertadores.

No perfil oficial do clube no X, o antigo Twitter, o time lamentou o ocorrido e prestou suas condolências aos familiares e amigos do atleta. "Com a mais profunda dor em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e entes queridos", afirmou o clube em comunicado.

"Todo o Nacional está de luto pela sua perda irreparável. Descanse em paz, Juan. Você estará para sempre conosco", complementou o clube na nota.

Quem também se manifestou na internet foi o São Paulo. Desde a partida de quinta-feira, o elenco e a diretoria são-paulina tem prestado homenagens ao jogador uruguaio. No domingo, em partida do Campeonato Brasileiro, a equipe entrou em campo com uniforme que desejava melhoras ao zagueiro de 27 anos.

"Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional", publicou o tricolor paulista em seu perfil oficial no X. "Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan".

A Conmebol também se manifestou via X, afirmando "lamentar profundamente a partida de Juan Izquierdo" e desejando pêsames aos familiares e amigos do atleta.

A CBF postou uma nota. "A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda irreparável", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Outros clubes brasileiros como Santos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Internacional, Corinthians, Grêmio e Fortaleza também se manifestaram e lamentaram a morte do zagueiro.