São Paulo recebe Atlético-MG no MorumBis para mostrar mais uma vez poder em Copas

O São Paulo faz, às 21h30 desta quarta-feira, seu terceiro jogo seguido no MorumBis, após triunfos sobre o Nacional na Libertadores e contra o Vitória no Brasileirão. O adversário da vez é o Atlético-MG, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, torneio do qual os são-paulinos são os atuais campeões.

A equipe tricolor tem se mostrado muito preparada para disputar decisões de mata-mata, como fez ao vencer o Nacional por 2 a 0 na semana passada e avançar às quartas de Libertadores.

Jogar em casa tem ampliado a força do time, que, sob o comando de Luis Zubeldía tem apenas uma derrota no MorumBis, sofrida para o Cuiabá, em junho. Nas outras partidas como mandantes, somou 11 vitórias e dois empates. A expectativa é de um público de 50 mil pessoas.

Depois de mandar um time com apenas quatro titulares ao campo na partida com o Vitória, para evitar desgaste, Zubeldía deve escalar o São Paulo com o que tem de melhor à disposição. Suspenso, o zagueiro Alan Franco deixa uma dúvida em aberto na equipe. Ferraresi e Sabino disputam a vaga para jogar ao lado de Arboleda.

Do outro lado, o Atlético-MG vem para depois de uma derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Brasileirão. Assim como o São Paulo, contudo, vive um bom momento nos torneios de mata-mata e também está nas quartas de final da Libertadores, após eliminar o San Lorenzo na semana passada.

O treinador Gabriel Milito tem como principal reforço para a partida o retorno do atacante Hulk, recuperado de lesão na panturrilha direita. Saraiva e Alonso, que eram dúvidas, foram relacionados e vão para o jogo. Já o atacante Alisson sofreu lesão muscular no adutor da coxa esquerda e virou desfalque.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Bruno Fuchs), Battaglia, Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Bernard; Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Diego Milito.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.