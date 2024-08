Conmebol pune atletas do Uruguai por briga na semi da Copa América e Darwin Nuñez pega 5 jogos

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira a punição aos jogadores do Uruguai que se envolveram em uma confusão com torcedores da Colômbia após o encerramento da semifinal da Copa América, que foi disputada nos Estados Unidos em julho deste ano. Na partida, os uruguaios acabaram sendo derrotados por 1 a 0.

Darwin Nuñez foi quem pegou a maior suspensão: cinco partidas. Já Betancourt levou um gancho de quatro jogos. Completando a lista de atletas punidos, Ronald Araújo, Gimenez e Mathias Olivera acabaram penalizados e ficam fora de três confrontos pela seleção uruguaia.

As punições vão ser aplicadas nos compromissos do Uruguai válidos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Os próximos dois encontros do País pelo torneio acontecem em setembro. No dia 6, os uruguaios recebem o Paraguai pela sétima rodada. Quatro dias depois, o confronto é diante da Venezuela, fora de casa.

Um dos principais nomes do Liverpool e destaque da seleção uruguaia, Darwin Nuñez vai ficar fora dos duelos com o Paraguai, a Venezuela, o Peru, o Equador e, por fim, a Colômbia. Além de pegar a pena mais pesada, o atacante ainda foi multado em US$ 20 mil (algo em torno de R$ 109 mil).

Após um duelo intenso diante da Colômbia, os uruguaios entraram em confronto com os torcedores rivais ao fim da partida. A confusão aconteceu em um setor próximo onde estavam os familiares dos atletas da Celeste. Com o tumulto, alguns jogadores foram para as arquibancadas. Os uruguaios alegaram que reagiram desta forma para proteger suas famílias.