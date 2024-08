Flamengo anuncia a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz

O Flamengo trouxe o seu terceiro reforço nesta janela de transferências. O clube anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campo argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. A duração do vínculo vai até agosto do ano que vem.

Nas redes sociais, o clube divulgou uma foto do reforço ao lado dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel. O texto da postagem informa ainda que o atleta já realizou os exames médicos.

Formado na base do Racing, o argentino estava no Southampton, da Inglaterra. Além do clube inglês, o atleta também contabiliza uma passagem por empréstimo pela Juventus, da Itália.

O meia Vitor Hugo, revelado na base, mas que perdeu espaço no time titular, foi envolvido na negociação. Ele vai por empréstimo para o Southampton, mas vai ser repassado ao Goztepe, da Turquia.

Após a onda de lesões no elenco, o Flamengo vem se reforçando para o restante da temporada. Antes de Carlos Alcaraz, o time carioca acertou a vinda do atacante Michael e do lateral-esquerdo Alex Sandro.

Ao divulgar a contratação do atleta, o Flamengo brincou com o fato de o reforço ter o mesmo nome do tenista espanhol, terceiro colocado no ranking da ATP. No Instagram, o clube postou uma foto de uma camisa do clube sob a rede em uma quadra de tênis e duas raquetes compondo a imagem.

Em outra postagem, com a inscrição "Craque do saibro e da grama!", foi destacada as qualidades de um grande atleta de tênis e de futebol. Entre os adjetivos relacionados ao atleta argentino estão os chutes e passes, as finalizações, a cavadinha, a velocidade, a agilidade e a potência entre outras características.