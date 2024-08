Maurício prega '14 finais' ao Palmeiras no Brasileirão e pede atenção na casa do Athletico-PR

Esquecer as recentes e dolorosas eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores e focar totalmente no Brasileirão. Este é o lema do Palmeiras para fechar o ano bem. Autor de um dos gols na surra sobre o Cuiabá, por 5 a 0, no sábado, o meia Maurício revela que o clube está fechado para disputar "14 finais", mas prega total atenção na Ligga Arena, onde o Athletico-PR, rival do fim de semana, é muito forte.

"Eles (Athletico-PR) têm um fator casa que sempre foi determinante para eles. Será também um jogo contra uma equipe qualificada, então acho que a gente tem que estudar bem o adversário, nos preparar também mentalmente, fisicamente, para que a gente possa fazer um excelente jogo e buscar os três pontos do começo ao fim", afirmou Maurício, sem esconder a ambição pelo tricampeonato.

"A gente projeta o fim da temporada da melhor forma. Sabemos que são 14 finais que a gente tem pela frente, e o Brasileiro é um campeonato que tem que ter muita resiliência e resistência porque é uma competição muito longa", frisou. "E agora, tendo um pouco mais de tempo para trabalhar, descansar, arrumar umas coisas que a gente precisa arrumar e pincelar ainda mais as coisas boas que a gente tem feito, eu acho que vai ser muito importante para nós."

Entusiasmo com mais um gol no clube, o meia espera continuar contribuindo com o técnico Abel Ferreira e com os companheiros. O compromisso em Curitiba está agendado para domingo, às 18h30, na Ligga Arena, que tem gramado sintético como o Allianz Parque.

"Fico muito feliz de poder marcar mais um gol. É uma oportunidade única que eu estou tendo aqui, é um sonho realizado jogar em uma equipe tão qualificada. É claro que a gente ficou triste pelas Copas, mas a gente tem muita capacidade pela frente e já teve essa resposta muito rápida no jogo contra o Cuiabá", disse. "Foi uma vitória de toda a equipe, porque pudemos demonstrar o nosso caráter e a nossa qualidade."

Para o jogo com o Athletico-PR, Mayke será desfalque. O lateral-direito Mayke realizou exames de imagem e teve constatada uma lesão na panturrilha direita. Já Vitor Reis é dúvida. O zagueiro também ficou no Núcleo de Saúde e Performance, realizando cronograma específico em razão do desgaste provocado por um edema na coxa direita.