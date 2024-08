Avião com corpo de Juan Izquierdo chega a Montevidéu; velório será na sede do Nacional

O corpo do jogador Juan Izquierdo, que passou mal durante um jogo contra o São Paulo no MorumBis, pela Libertadores, e que morreu nesta terça-feira, chegou a Montevidéu. A aeronave da Força Aérea do Uruguai pousou por volta da meia-noite desta quinta-feira, três horas depois de outro avião militar chegar com os familiares do atleta. O uruguaio será velado na sede do Nacional das 11h às 13h desta quinta, de acordo com informações do clube. A agremiação decretou cinco dias de luto com bandeiras a meio mastro e vai manter apenas serviços básicos ativos.

Por meio das redes sociais, o clube uruguaio informou que o acesso ao velório será feito pela Avenida 8 de outubro e pediu ainda que a movimentação dos fãs seja realizada de forma organizada no local. A postagem informa ainda que não haverá funeral.

Muitas pessoas chegaram à sede do Nacional durante o dia, para deixar flores, velas, desenhos, mensagens e bandeiras do clube ou do Uruguai. Também compareceram torcedores do Peñarol, onde Izquierdo jogou, e do Nacional.

No Uruguai o campeonato local foi suspenso e não haverá jogos no fim de semana. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) declarou luto até domingo, incluindo nesse período a suspensão de todas as suas atividades competitivas.

Astros como Luis Suárez, ex-jogador do Nacional, e ex-atletas da seleção uruguaia, como Diego Forlán, se despediram em suas redes sociais de "Negrón", como Izquierdo era carinhosamente chamado.

O zagueiro estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado quer era grave a condição do atleta e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio.

Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.