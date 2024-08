Djokovic vence duelo sérvio no US Open, atinge marca histórica e reclama do calor

O sérvio Novak Djokovic deu mais um passo na busca pelo quinto título do US Open ao superar seu compatriota Laslo Djere (109º do ranking) na madrugada desta quinta-feira. Ele venceu os dois primeiros sets com um duplo 6/4 e liderava a terceira parcial em 2 games a 0 quando o rival se retirou da quadra por causa de uma lesão abdominal. O confronto teve 2h16.

O número 2 do mundo, que vem da conquista da medalha de ouro olímpica, vem aproveitando o torneio americano para acumular recordes. Com o resultado, ele se tornou o único tenista a ter pelo menos 90 vitórias em cada um dos Grand Slam, além de avançar à terceira rodada do US Open. Em seu currículo, Djoko contabiliza agora 94 triunfos no Aberto da Australia, 96 em Roland Garros e 97 em Wimbledon (além dos 90 registrados nesta madrugada em Nova York).

No entanto, apesar da marca, e de festejar mais uma boa atuação, o sérvio deixou a quadra reclamando do calor. Durante o confronto, a sensação térmica foi de 30 graus.

"Tive problemas de estômago na maior parte dos dois primeiros sets e isso se refletia na forma com que tentava me recuperar entre os pontos. Eu estava suando muito e tive dificuldades de respirar", afirmou o jogador.

Após superar seu compatriota, Djoko volta à quadra nesta sexta-feira em busca de sua 32ª vitória na temporada. Ele terá pela frente o australiano Alexei Popyrin, que vem embalado pelo título no Masters 1000 de Montreal.

"Ele é um grande jogador e tem melhorado muito. Sempre teve um grande saque. Está melhor na parte defensiva, mais consistente e não comete tantos erros como antes", afirmou.

No duelo com Djere, os dois primeiros sets foram marcados por games longos e bastante equilíbrio. Quando Djokovic vencia por 5 a 4 na primeira parcial, Djere cometeu quatro erros não forçados dando ao rival a vantagem de 1 a 0.

Na volta à quadra, Djere começou a sofrer problemas físicos teve o seu saque comprometido. Ele chegou a abrir vantagem de 4 games a 2, mas sofreu uma queda de rendimento. Djoko reagiu, ganhou quatro games seguidos, e fez 2 sets a 0 com um novo 6/4. No terceiro set, após obter uma quebra e abrir 2 a 0, Djoko viu seu rival se retirar para não agravar a lesão e sacramentou mais um triunfo em sua campanha no US Open.