Após cumprir um ciclo de 15 anos com a camisa da seleção da Espanha, o meio-campista Jesús Navas anunciou nesta quinta-feira o fim de seu ciclo pela "Fúria". Aos 38 anos, o jogador publicou uma postagem em suas redes sociais em tom emocionado falando de sua jornada.

"Aquela magia que senti ao ouvir o meu nome mudou o meu coração. Foi uma honra me vestir com as cores da seleção nacional e atingir o meu máximo como atleta profissional", afirmou o capitão do Sevilla que tem um currículo invejável.

Desde a estreia, em 2009, até encerrar a sua passagem, ele obteve conquistas importantes. Ganhou a Copa do Mundo de 2010 e esteve presente também nos títulos da Eurocopa na edições de 2012 e 2024. Tem ainda o troféu da Liga das Nações da Uefa, em 2023. Em 56 jogos, o veterano jogador balançou as redes em cinco ocasiões.

Por meio das redes sociais, ele manifestou a sua gratidão por sua trajetória na seleção e pelo carinho com que foi recebido pela torcida. Agora, ele promete ter a mesma dedicação como espectador.

"A partir de hoje tenho que apoiar a seleção com o mesmo entusiasmo de quando vestia calções e camisa, porque a Espanha continuará a fazer história", escreveu Navas.

Luis de la Fuente, técnico da seleção nacional bem que tentou adiar a decisão de Navas. Ele pretendia incluir o atleta na convocação que vai divulgar nesta sexta. Apesar de uma última conversa, Navas se manteve irredutível.

"Desta vez Luis de la Fuente não me chamará mais para as convocações da seleção da Espanha. Um ciclo que começou há 15 anos está chegando ao fim", encerrou o um jogador.