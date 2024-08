Dinenno sofre grave lesão no joelho, passa por cricurgia e só volta ao Cruzeiro em 2025

O Cruzeiro terá um desfalque de peso para a reta final do Brasileirão. O artilheiro Didenno deixou o campo diante do Internacional com dores no joelho direito após dura pancada e exames confirmaram o pior: o argentino terá de passar por cirurgia no ligamento cruzado e só volta aos gramados em 2025. Serão entre seis e oito meses afastado para recuperação.

"O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro", anunciou o clube.

A confirmação vem justamente no dia do aniversário do atacante, que completa 30 anos nesta quinta-feira. Dinenno já havia ficado mais de três meses afastado após cirurgia no púbis em abril. Voltou no dia 24 de julho e pouco mais de um mês, se despede da temporada da maneira que nenhum jogador gostaria.

Dinenno levou uma forte pancada de Bruno Tabata, aos 23 minutos do jogo no Mineirão. Saiu de maca e tentou retornar ao gramado, mas na corrida já sentiu que seria algo mais grave e virou à comissão técnica admitindo que estava com muitas dores. Saiu mancando e com as mãos no rosto. Chorou no banco de reservas com um colete encobrindo a face.

Kaio Jorge, o substituto natural de Dinenno, desperdiçou um pênalti no segundo tempo diante do Internacional e ainda não anotou nenhum gol no novo clube. Deve ser o escolhido por Fernando Seabra no momento, mas o treinador ouviu da direção que um novo camisa 9 será buscado no mercado. Como a janela de transferências fecha na segunda-feira, o reforço viria somente no começo de 2025.