Napoli contrata Lukaku e centroavante belga reedita parceria campeã com o técnico Antonio Conte

O centroavante belga Romelu Lukaku está de casa nova no futebol italiano. Depois de brilhar na Internazionale e ter passagem frustrante pela Roma na temporada passada, emprestado pelo Chelsea, o atacante foi anunciado nesta quinta-feira no Napoli, onde reencontra o técnico Antonio Conte.

"Romelu tem orgulho de ser um de nós. Uma tempestade de gols pronta para atacar", brincou o clube antes de oficializar a chegada do goleador. "O Napoli formaliza a compra definitiva de Romelu Lukaku do Chelsea", anunciou.

Há algum tempo que Lukaku vem tentando recuperar a fase artilheira. Desde quando defendeu a Internazionale que sua média vem caindo - foram 47 gols em duas temporadas pela equipe de Milão e apenas 23 anotados pela Roma. No Chelsea foi ainda pior, com somente 8 bolas nas redes adversárias.

Foi sob a direção de Antonio Conte na Internazionale que Lukaku viveu sua maior fase artilheira, com 47 gols anotados em 72 partidas, um a cada 125 minutos. Em 2020/21, foram 24 bolas nas redes e a reedição da parceria será boa para ambos. O belga chega ao Napoli para se reerguer na carreira e para ajudar o time a melhor o desempenho.

Depois de erguer o título do Campeonato Italiano há duas temporadas, o Napoli decepcionou na edição passada ao terminar somente na décima colocação, com 53 pontos, 41 atrás da campeã Inter de Milão. Agora, largou com derrota por 3 a 0 para o Hellas Verona e se redimiu com o mesmo placar diante do Bologna.