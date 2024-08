Atacante Lohan promete 'empenho e determinação' para salvar o Guarani na Série B

O atacante Lohan, de 28 anos, foi apresentado oficialmente no Guarani para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Ele reconheceu a situação ruim do time, mas demonstrou confiança na recuperação.

"Podem esperar bastante empenho e determinação. É pedir o apoio a todo momento. A situação é delicada, mas vamos trabalhar todos os dias para tirar o Guarani da zona de rebaixamento", prometeu.

No último domingo, ele já poderia ter estreado, mas o duelo com o Botafogo foi adiado por causa do clima seco em Ribeirão Preto (SP) após as queimadas.

Mesmo assim, Lohan encarou o lado positivo da situação. "A ansiedade está batendo na porta. Poderia ter sido domingo, mas acabou adiado. A boa notícia é que a estreia pode ser diante do torcedor, na nossa casa, ao lado da nossa torcida. Espero que o time conquiste os três pontos", projetou.

Centroavante, o novo reforço bugrino detalhou seu estilo de jogo. "Minha característica é dentro da área, o jogo aéreo, disputa entre os zagueiros. Gosto de jogo de contato. Essas são minhas credenciais para ajudar. Venho com as melhores intenções para tirar o Guarani dessa situação", finalizou.

Lohan iniciou a temporada no Santo André, com 11 jogos e três gols no Paulistão, e depois foi para o Floresta, onde fez 17 jogos e três gols na Série C. Tem passagens ainda por América-MG, Criciúma, entre outros.

Há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate, o Guarani está em recuperação na Série B. Entretanto, segue na lanterna (20º) com 18 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o CRB, em 16º com 25.

O time paulista volta a campo apenas na terça-feira, às 21h30, quando recebe o Coritiba no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 24ª rodada.