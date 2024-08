Liga dos Campeões define jogos da primeira fase com Manchester City e PSG com 'pedreiras'

A Uefa definiu nesta quinta-feira os confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões em sorteio realizado em Mônaco. É a primeira temporada com um formato de liga, que substitui a fase de grupos. Manchester City e Paris Saint-Germain terão caminhos mais "complicados" nesse primeiro momento.

Dos times do primeiro pote - aqueles com o maior coeficiente da Uefa, destaque é o Borussia Dortmund, que enfrentará Real Madrid e Barcelona na primeira fase e para os confrontos do Manchester City, que irá rivalizar com Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Juventus.

PSG, por sua vez, encara, além do City, Bayern de Munique, Arsenal e Atlético de Madrid na primeira fase. É a primeira vez que um sorteio contou com um software, somado às tradicionais "bolinhas", para definir os duelos nesta primeira fase.

Ao todo, 36 clubes disputam a primeira fase da Liga dos Campeões. O sorteio definiu os confrontos de cada uma das equipes. Cada time enfrentará oito rivais durante a disputa de pontos corridos - com quatro jogos em casa e os outros quatro fora.

Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo foram homenageados antes do sorteio e responsáveis por selecionar as bolinhas. Além deles, a Uefa "brincou" sobre a confusão que o novo formato pode proporcionar aos torcedores. Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, Zlatan Ibrahimovic, Luís Figo, Del Piero, apareceram em vídeo divulgado pela entidade antes do sorteio.

As datas dos confrontos serão definidas neste sábado pela Uefa. Os resultados de cada equipe são somados e classificados em uma só tabela, que definirá os classificados para o mata-mata da Liga dos Campeões. Nessa primeira fase, houve dois bloqueios para o sorteio:

nenhum time pode enfrentar um rival do mesmo país na primeira fase;

nenhum time pode jogar contra duas equipes da mesma liga (Premier League, LaLiga, entre outras) durante a primeira fase

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E MATA-MATA

Para definir os classificados, o sistema de pontuação funciona igual as demais ligas nacionais: três pontos por vitória e um pelo empate. Os pontos são, então, somados e as equipes ordenadas na mesma tabela.

As oito primeiras equipes avançam direto para as oitavas de final; já do 9º ao 24º precisão disputar um play-off antes do mata-mata de fato. Será realizado um novo sorteio para definir os confrontos. Os demais, da 25ª à 36ª posição, são automaticamente eliminados das competições europeias nesta temporada - em outros anos, a Liga dos Campeões possibilitava que os terceiros colocados em cada grupo disputassem os play-offs da Liga Europa.

A vantagem de avançar entre os oito primeiros é, justamente, se poupar no calendário. Com 36 clubes, os times passarão a jogar dois jogos a mais na primeira fase (oito partidas em 2024/2025 contra seis até 2023/2024).

CONFIRA OS CONFRONTOS DE CADA EQUIPE NA PRIMEIRA FASE:

ARSENAL - Paris Saint-Germain (casa), Inter de Milão (fora), Shakhtar Donetsk (casa), Atalanta (fora), Dínamo Zagreb (casa), Sporting (fora), Monaco (casa) e Girona (fora)

ASTON VILLA - Bayern de Munique (casa), RB Leipzig (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Celtic (casa), Young Boys (fora), Bologna (casa) e Monaco (fora)

ATALANTA - Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Arsenal (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Celtic (casa), Young Boys (fora), Sturm Graz (casa) e Stuttgart (fora)

ATLÉTICO DE MADRID - RB Leipzig (casa), Paris Saint-Germain (fora), Bayer Leverkusen (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Salzburg (fora), Bratislava (casa) e Sparta Praga (fora)

BARCELONA - Bayern de Munique (casa), Borussia Dortmund (fora), Atalanta (casa), Benfica (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Brest (casa) e Monaco (fora)

BAYERN DE MUNIQUE - Paris Saint-Germain (casa), Barcelona (fora), Benfica (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Dínamo Zagreb (casa), Feyenoord (fora), Bratislava (casa) e Aston Villa (fora)

BAYER LEVERKUSEN - Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Milan (casa), Atlético de Madrid (fora), Salzburg (casa), Feyenoord (fora), Sparta Praga (casa) e Brest (fora)

BENFICA - Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Atlético de Madrid (casa), Juventus (fora), Feyenoord (casa), Estrela Vermelha (fora), Bologna (casa) e Monaco (fora)

BOLOGNA - Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Shakhtar Donetsk (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Sporting (fora), Monaco (casa) e Aston Villa (fora)

BORUSSIA DORTMUND - Barcelona (casa), Real Madrid (fora), Shakhtar Donetsk (casa), Club Brugge (fora), Celtic (casa), Dínamo Zagreb (fora), Sturm Graz (casa) e Bologna (fora)

BRATISLAVA - Manchester City (casa), Bayern de Munique (fora), Milan (casa), Atlético de Madrid (fora), Dinamo Zagreb (casa), Celtic (fora), Stuttgart (casa) e Girona (fora)

BREST - Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Shakhtar Donetsk (fora), PSV (casa), Salzburg (fora), Sturm Graz (casa) e Sparta Praga (fora)

CELTIC - RB Leipzig (casa), Borussia Dortmund (fora), Club Brugge (casa), Atalanta (fora), Young Boys (casa), Dinamo Zagreb (fora), Bratislava (casa) e Aston Villa (fora)

CLUB BRUGGE - Borussia Dortmund (casa), Manchester City (fora), Juventus (casa), Milan (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa) e Sturm Graz (fora)

DÍNAMO ZAGREB - Borussia Dortmund (casa), Bayern de Munique (fora), Milan (casa), Arsenal (fora), Celtic (casa), Salburg (fora), Monaco (casa) e Bratislava (fora)

ESTRELA VERMELHA - Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Benfica (casa), Milan (fora), PSV (casa), Young Boys (fora), Stuttgart (casa) e Monaco (fora)

FEYENOORD - Bayern de Munique (casa), Manchester City (fora), Bayer Leverkusen (casa), Benfica (fora), Salzburg (casa), Lille (fora), Sparta Praga (casa) e Girona (fora)

GIRONA - Liverpool (casa), Paris Saint-Germain (fora), Arsenal (casa), Milan (fora),

Feyenoord (casa), PSV (fora), Bratislava (casa) e Sturm Graz (fora)

INTER DE MILÃO - RB Leipzig (casa), Manchester City (fora), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (fora), Estrela Vermelha (casa), Young Boys (fora), Monaco (casa) e

Sparta Praga (fora)

JUVENTUS - Manchester City (casa), RB Leipzig (fora), Benfica (casa), Club Brugge (fora), PSV (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa) e Aston Villa (fora)

LILLE - Real Madrid (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Feyenoord (casa), Sporting (fora), Stum Graz (casa) e Bologna (fora)

LIVERPOOL - Real Madrid (casa), RB Leipzig (fora), Bayer Leverkusen (casa), Milan (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa) e Girona (fora)

MANCHESTER CITY - Inter de Milão (casa), Paris Saint-Germain (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Feyenoord (casa), Sporting (fora), Sparta Praga (casa) e

Bratislava (fora)

MILAN - Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Club Brugge (casa), Bayer Leverkusen (fora), Estrela Vermelha (casa), Dinamo Zagreb (fora), Girona (casa) e Bratislava

MONACO - Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Benfica (casa), Arsenal (fora), Estrela Vermelha (casa), Dinamo Zagreb (fora), Aston Villa (casa) e Bologna (fora)

PARIS SAINT-GERMAIN - Manchester City (casa), Bayern de Munique (fora), Atlético de Madrid (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Salzburg (fora), Girona (casa) e Stuttgart (fora)

PSV - Liverpool (casa), Paris Saint-Germain (fora), Shakhtar Donetsk (casa), Juventus (fora), Sporting (casa), Estrela Vermelha (fora), Girona (casa) e Brest (fora)

RB LEIPZIG - Liverpool (casa), Inter de Milão (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa) e Sturm Graz (fora)

REAL MADRID - Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Milan (casa), Atalanta (fora), Salzburg (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa) e Brest (fora)

SALZBURG - Paris Saint-Germain (casa), Real Madrid (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Dinamo Zagreb (casa), Feyenoord (fora), Brest (casa) e Sparta Praga (fora)

SHAKHTAR DONETSK - Bayern de Munique (casa), Borussia Dortmund (fora), Atalanta (casa), Arsenal (fora), Young Boys (casa), PSV (fora), Brest (casa) e Bologna (fora)

SPARTA PRAGA - Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (casa), Salzburg (fora), Feyenoord (casa), Brest (fora) e

Stuttgart (casa)

SPORTING - Manchester City (casa), RB Leipzig (fora), Arsenal (casa), Club Brugge (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa) e Sturm Graz (fora)

STURM GRAZ - RB Leipizg (casa), Borussia Dortmund (fora), Club Brugge (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Lille (fora), Girona (casa) e Brest (fora)

STUTTGART - Paris Saint-Germain (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Juventus (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Sparta Praga (casa) e Bratislava (fora)

YOUNG BOYS - Inter de Milão (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Estrela Vermelha (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa) e Stuttgart (fora)