Ponte Preta aposta em 'postura' para fazer frente ao Santos na Vila Belmiro

Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta pretende buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Santos, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada. De quebra tenta quebrar um tabu de não ter vencido fora na competição, com sete derrotas e cinco empates e aproveitamento de apenas 13,9%.

O experiente técnico Nelsinho Baptista não se apega a tabu ou marcas, mas entende ser necessário o time ter uma postura 'afirmativa' diante de um dos times cotado ao título.

"Nós estamos tentando melhorar para vencer fora. Respeitamos o Santos, mas temos que marcar muito e também jogar quando tivermos a bola no pé. Nosso foco, neste momento, é apenas este jogo. Continuamos pensando na competição de forma individual: jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão e uma história diferente", disse Nelsinho.

O técnico ponte-pretano contará com um retorno no setor defensivo e deve fazer apenas uma mudança no time titular em relação à formação que acabou derrotada por 1 a 0 para o Operário-PR, em Campinas, na última rodada. O lateral-direito Igor Inocêncio cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Ele vai ocupar a vaga que foi de Thomás Luciano.

A base titular será a mesma que vem atuando nas últimas rodadas, sem mudanças no meio-campo e no ataque. No mais, o atacante Renato está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas como vem sendo reserva não preocupa.

Até por conta disso, a tendência é que a Ponte Preta entre em campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Everton Brito, Jeh e Gabriel Novaes.