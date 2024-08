Vasco derrota Athletico-PR de virada e larga na frente nas quartas de final da Copa do Brasil

O Vasco repetiu o roteiro do Campeonato Brasileiro e derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em duelo com homenagem a Izquierdo, que teve seu nome estampado na camisa de Puma Rodríguez, um dos autores dos gols do duelo.

O jogo de volta será no dia 11 de setembro, quarta-feira, às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Vasco jogará pelo empate, enquanto o Athletico terá que vencer por dois gols de diferença para avançar sem depender dos pênaltis.

Em um jogo muito disputado, mas com poucas oportunidades, melhor para o Athletico-PR no primeiro tempo. O time saiu em vantagem com um gol de Christian, finalizando uma boa jogada coletiva, que contou com as participações de Canobbio e Mastriani, aos 31 minutos do primeiro tempo. Muito resfriado, o volante jogou no sacrifício e foi recompensado.

O Vasco teve muitas dificuldades para construir suas jogadas e encontrar Vegetti, que não conseguiu concluir nenhuma jogada. A melhor chance do time carioca foi aos 41, quando Payet deu belo cruzamento para Lucas Piton. Dentro da área, o lateral pegou de primeira e jogou por cima do gol defendido por Léo Linck.

No segundo tempo, o Athletico desperdiçou boas oportunidades de fazer o segundo, com Mastriani e Zapelli. Com isso, deixou o Vasco se recuperar e repetir o mesmo roteiro da última segunda-feira, quando se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 34, Jean David cruzou para Rayan, que ajeitou no peito para Puma Rodríguez. O lateral bateu bonito para deixar tudo igual. O Athletico sentiu o gol, deu espaço para o Vasco e acabou sendo castigado no fim.

Lucas Piton cobrou escanteio, João Victor escorou e Hugo Moura, ex-Athletico, desviou para fazer o gol, que inflamou os torcedores vascaínos, aos 47. Antes do fim, João Victor e Di Yorio foram expulsos após trocarem empurrões, mas não mudaram o resultado final da partida.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 ATHLETICO-PR

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet (Jean David); Rayan (GB), Vegetti e Emerson Rodríguez (Leandrinho). Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli (Felipinho); Cuello (Nikão), Mastriani (Di Yorio) e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

GOLS - Christian, aos 31 minutos do primeiro tempo. Puma Rodriguez, aos 34, e Hugo Moura, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Victor e Vegetti (Vasco); Canobbio, Christian e Thiago Heleno (Athletico).

CARTÕES VERMELHOS - João Victor (Vasco); Di Yorio (Athletico).

RENDA - 1.084.600,00.

PÚBLICO - 18.068 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).