Verstappen sai dos boxes e garante melhor tempo no final do 1º treino livre para GP de Monza

O holandês Max Verstappen, da Rede Bull, garantiu o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP de Monza nos instantes finais da atividade nesta sexta-feira. Faltando pouco mais de três minutos, ele cravou a marca de 1min21s676 e desbancou o ferrarista Charles Leclerc. Lando Norris terminou em terceiro lugar na atividade.

A sessão teve início sob sol intenso no circuito de Monza e o espanhol Fernando Alonso foi o primeiro a ir para a pista com a sua Aston Martin. Os trabalhos tiveram um começo movimentado e com pouco mais de dez minutos, a bandeira vermelha precisou ser acionada.

Cotado para a vaga de Lewis Hamilton no ano que vem, Kimi Antonelli, piloto de testes da Mercedes, errou na tomada da curva e rodou na pista. O carro foi para a área de escape e bateu forte na proteção de pneus. Por causa da colisão, Antonelli teve que abandonar o treino logo cedo.

Neste início Lewis Hamilton (Mrcedes), Lando Norris (McLaren) e Valtteri Bottas (Kick Sauber) estavam com os melhores tempos. Após a retomada das atividades com o fim da paralisação, Verstappen fez 1min23s088 e passou a ostentar a melhor volta.

O holandês, no entanto, não sustentou essa condição por muito tempo. Com pneus médios, Alexander Albon, da Williams, foi quase meio segundo mais rápido. Bottas baixou ainda mais essa marca andando na casa de 1min22s127.

Com a pista mais emborrachada, a liderança ganhou um novo dono. O ferrarista Charles Leclerc estabeleceu 1min21s904. Com o carro nos boxes, Verstappen voltou para a pista na parte final, desbancou o rival monegasco com 1min21s676 e assegurou a melhor marca.

Apesar de não brigar diretamente pelo melhor tempo, Norris ficou em terceiro seguido de Sainz, Bottas, Piastri, Hamilton, Albon, Perez e Alonso entre os dez primeiros colocados nesta primeira sessão

A segunda sessão de treinos livres acontece ainda nesta sexta-feira, por volta das 12h. No sábado, os pilotos voltam a pista mais duas vezes. Eles cumprem o terceiro treino e depois retornam para a definição do grid. O GP da Itália, marcado para domingo, às 10h (horário de Brasília).

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Itália:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s676

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s904

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min21s917

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min22s126

5º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min22s127

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22193

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min22s214

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min22s220

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min22s311

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min22s311

11º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min122s315

12º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min22s605

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min22s714

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s768

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s864

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min22s884

17º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min22s690

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min23s080

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min23s157

20º - Andres Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s531