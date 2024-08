Real Madrid liga 'alerta' com Vini Jr., diz jornal espanhol: 'Falta intensidade e gana'

O empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, ligou "alerta" no clube merengue. E um dos focos dessa preocupação é o brasileiro Vinícius Júnior, camisa 7 e candidato à Bola de Ouro. Mesmo tendo marcado o único gol madrilenho no empate, o clube entende que o atacante teve uma queda no desempenho desde a final da Supercopa da Uefa.

Segundo o jornal espanhol Marca, o desejo da Arábia Saudita em contar com o atacante mexeu com o foco de Vini Jr. nas últimas partidas. Desde a final da Supercopa da Uefa, em que o ataque "turbinado" do Real Madrid se destacou na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, o time não vem tendo um bom desempenho em campo. Kylian Mbappé, desde a decisão continental, não marca um gol com a camisa merengue - já são três partidas em branco pelo Campeonato Espanhol.

A reportagem do Estadão apurou que, de fato, o atacante ficou mexido com a proposta bilionária do mundo saudita. Ao brasileiro, foi oferecido um contrato de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) por cinco anos para defender o Al Ahli. Ele também se tornaria embaixador do país do Oriente Médio. A negociação é liderada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), controlado pelo próprio governo.

A ideia do estafe do atacante é de terminar esta temporada no Real Madrid e, no começo da próxima, refletir a respeito da proposta, se faz sentido para ele, sua família e ambições na carreira. Uma vitória na Bola de Ouro facilitaria a ida para a Ásia, já que ele entende que somente na Europa conseguiria vencer a premiação de melhor jogador do mundo - desde que a revista France Football criou a premiação, nenhum atleta de fora do Velho Continente levou o prêmio.

"O time é muito bom e tem sido assim por bastante tempo. Agora com a chegada do Mbappé, todo mundo diz que o time pode se tornar imparável, mas temos que desempenhar o melhor nos treinos e tentar nos entender o mais rápido possível. Eu adoro o estilo do Mbappé, como joga, e a verdade é que estou muito animado para o que podemos fazer nesta temporada", afirmou Vini Jr., em entrevista à CNN.

Em três jogos, Vini Jr. marcou um gol e deu outra assistência no Campeonato Espanhol. Ele não é o único "culpado" pelo início ruim do Real Madrid, que ocupa a quinta posição na competição: Mbappé ainda não voltou às redes depois de marcar na Supercopa da Uefa, Rodrygo não se destacou no último jogo, nas Ilhas Canárias, e Jude Bellingham, lesionado, não conseguiu contribuir para o ataque estrelado.

O trio BMV (Bellingham, Mbappé e Vini) foi formado com grande expectativa pelos torcedores e imprensa. Rodrygo, inicialmente fora da sigla, chegou a ironizar o cenário. "Falaram do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas a essa sigla vão ter que adicionar o R de Rodrygo", diz parte da postagem que foi publicada pela equipe de comunicação do atleta após o atacante marcar na estreia do Campeonato Espanhol, mas apagada logo depois.