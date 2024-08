Reforço do Southampton usa fantasia de personagem do Harry Potter em sua apresentação

Após três temporadas no Arsenal, o goleiro Aaron Ramsdale está de clube novo. E sua chegada no Southampton, que está de volta à primeira divisão do Campeonato Inglês, foi marcada por uma apresentação bastante inusitada.

Ao invés da tradicional camisa do clube, o goleiro surgiu com uma peruca de cabelos longos e um casaco marrom. A referência é o personagem Hagrid, da saga Harry Potter. Mas por que o jogador inglês estava de fantasia?

A escolha pela brincadeira veio após Ramsdale virar meme na torcida do Southampton no fim da última temporada. Ainda defendendo o Arsenal, o goleiro compareceu ao último jogo do seu atual clube na temporada para prestigiar seu amigo David Brooks, que é meio-campista.

E na última partida do Southampton, Ramsdale assistiu ao jogo da torcida usando uma fantasia de Hagrid, com direito até uma barba falsa gigante. Segunda a imprensa inglesa, a dupla tem a tradição de comparecer nos últimos jogos um do outro na temporada fantasiados. Meses depois de celebrar o acesso do time à primeira divisão, o ex-Arsenal passará a defender a equipe nesta temporada.

Naquela ocasião, o Southampton disputou o jogo decisivo dos playoffs de acesso da segunda divisão inglesa na Wembley, principal estádio da Inglaterra e que fica em Londres, cidade do Arsenal. A partida terminou 1x0 para o Southampton contra o Leeds United.