Bia Haddad e alemã passam fácil por americanas e vão às oitavas no US Open; Stefani avança

Beatriz Haddad Maia continua sorrindo e jogando em alto nível no US Open. Depois de fazer história ao avançar pela primeira vez à terceira rodada de simples do Grand Slam, se garantiu nas oitavas de duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, com grande vitória diante de parceria local.

Em jogo no qual teriam a torcida contra em uma possível dificuldade a mais em nova York, Bia Haddad e a parceria alemã não tomaram conhecimento de Clervie Ngounoue e Robin Montgomery, se garantindo com duplo 6/2.

A brasileira acertou bela cruzada de direita para fechar o jogo e após cumprimento com Siegemund e com as adversárias, saiu de quadra com sorriso largo no rosto e cara de espantada. A campanha, depois de muitos altos e baixos na temporada e sofrimento com lesões, vem sendo com excelência.

Nesta sexta-feira, o domínio da dupla da brasileira veio depois de um susto inicial, quando as norte-americanas abriram 2 a 0. Superado o começo hesitante, elas encaixaram seis pontos diretos para abrir vantagem com 6/2.

A história no segundo set foi diferente, com Bia e Laura abrindo logo 5 a 1. As norte-americanas anotaram mais um pontinho e lutaram muito para tentar adiar a eliminação. Salvaram dois match points. No terceiro, festa da brasileira e da alemã.

LUISA STEFANI TAMBÉM SE GARANTE

Logo depois de ganhar, Bia Haddad viu a russa Anna Kalinskaya, sua rival deste sábado na terceira rodada de simples, entrar em quadra ao lado da inglesa Katie Bouter, para enfrentar a compatriota Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs. E a dupla da brasileira se garantiu com 7/6 (10/8) e 7/6 (7/5) em jogo de superação.

Stefani e Chuurs começaram a partida perdendo o serviço duas vezes seguidas, mas jamais desistiram da parcial, mesmo com 4 a 2 contra. Elas conseguiram reagir e buscaram a igualdade com 5 a 5. O set acabou no tie-break, novamente com as rivais mandando no placar. Após salvarem três set points, fecharam com 10 a 8.

Mais uma vez o serviço atrapalhou a dupla de Stefani e Chuurs, que foram quebradas três vezes e ficaram com 4 a 1 contra no segundo set. A brasileira e a holandesa reagiram, viraram para 6 a 5 e foram para o saque para fechar. Tiveram quatro match points e não aproveitaram, permitindo novo tie-break.

O nervosismo no game de desempate foi flagrante, com seis saques seguidos desperdiçados pelas duplas. Stefani e Chuurs tiveram novo match point com 6 a 5 e dessa vez não desperdiçaram.