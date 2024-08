Gauff continua firme na defesa do título do US Open ao buscar virada diante de ucraniana

Atual campeão do US Open, Coco Gauff teve de lutar muito para se garantir nas oitavas de final, nesta sexta-feira. A tenista norte-americana de 20 anos perdeu o primeiro set para a ucraniana Elina Svitolina e, após batalha de mais de duas horas, conseguiu a virada, avançando com 3/6, 6/3 e 6/3.

Ao fim da partida, a jovem tenista admitiu que usou o apoio dos compatriotas na cheia Arthur Ashe, a quadra principal, para buscar forças para a virada. Ela começou a partida sem conseguir impor o jogo que a fez campeã em 2023 e, quebrada no oitavo game, acabou perdendo o set por 6 a 3.

A segunda parcial continuou equilibrada, até Gauff aproveitar o break point e abrir 4 a 2. Sem mais quebras, ela empatou com novo 6 a 3. A norte-americana começou com tudo o set decisivo e logo abriu 5 a 1.

Sob enorme frisson de apoio, Gauff foi ao saque com 5 a 2 para fechar a partida e logo abriu 40 a 0, um triplo match point. Cometeu duas duplas falta e desperdiçou as primeiras chances. Ainda permitiu a igualdade. A mão parecia pesar no serviço e a ansiedade era outra rival a controlar. Acabou quebrada.

Nada de se abalar, contudo. Gauff colocou pressão no saque de Svitolina e voltou a ter triplo match point. Dessa vez, fechou com bola na rede da ucraniana e comemorou com a mão na orelha pedindo o grito da torcida.

A rival de domingo pelas oitavas de final será a compatriota Emma Navarro (cabeça 13), que superou a ucraniana Marta Kostyuk, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

As partidas de três sets deram a tônica do dia. E melhor para a espanhola Paula Badosa, que travou grande batalha com Elena Ruse, decidida no super tie-break, parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (10/8). A romena desperdiçou um match point com 5 a 4. O jogo foi para 6 a 6 e no tie-break, a espanhola fechou com forte saque. A rival será a chinesa Yafan Wang, que fez 6/4, 3/6 e 6/1 sobre a russa Victoria Azarenka.