Marc Márquez espanta rivais e crava a pole da etapa de Aragão de MotoGP; Bagnaia é 3º

Marc Márquez fez os seus rivais "comerem poeira" neste sábado ao cravar a pole da etapa de Aragão da MotoGP. O espanhol, que também liderou os demais treinos, esteve em um dia impecável e conseguiu a primeira colocação no grid ao fechar a melhor volta em 1min46s766, a 0s8 de vantagem para o surpreendente Pedro Acosta, que largará em segundo.

Líder do Mundial de Pilotos, Francesco Bagnaia conseguiu um lugar na primeira fila, na terceira posição, apenas 0s002 atrás de Pedro Acosta. Seu principal rival na briga pelo título, Jorge Martín não esteve em seus melhores dias. Ele sofreu uma queda, precisou voltar literalmente correndo para a garagem, mas conseguiu retornar à pista para fazer o quarto melhor tempo da classificatória.

Álex Márquez, Franco Morbidelli, Brand Binder, Miguel Oliveira, Raúl Fernández e Johann Zarco completam o top-10. A Aprilia, que prometia grandes surpresas para a etapa de Aragão, teve Aleix Espargaró no 11º lugar, e Maverick Viñales em 12º.

O destaque ficou por conta de Marc Márquez. O espanhol já havia dominado os três treinos livres anteriores e conseguiu tirar todo o seu potencial da sua Ducati GP 23 para largar em primeiro e ter a chance de vencer a etapa, que o faria dar um pulo no mundial de Pilotos. Ele está em quarto, com 192 pontos, atrás de Bagnaia (275), Martín (270) e Enea Bastianini (214).

O italiano, inclusive, foi uma das decepções do dia. Ele não conseguiu impor um bom ritmo no treino e acabou na 14ª colocação, será obrigado a fazer uma corrida de recuperação no domingo.

A MotoGP retorna ainda neste sábado, às 10h, pelo horário de Brasília, para a corrida sprint do GP de Aragão, a 12ª etapa da temporada.

Confira o resultado final do treino classificatório para a etapa de Aragão:

1.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), em 1min46s766

2.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), em 1min47s606

3.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min47s608

4.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min47s642

5.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min47s807

6.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min48s114

7.º - Brad Binder (AFS/KTM), em 1min48s492

8.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), em 1min48s550

9.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), em 1min48s923

10.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min49s080

11.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min49s707

12.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min50s526

13.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min48s086

14.º - Enea Batistini (Ducati), em 1min48s542

15.º - Jack Miller (AUS/KTM), em 1min48s649

16.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), em 1min48s687

17.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min48s775

18.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), em 1min49s081

19.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), em 1min49s238

20.º - Luca Marini (ITA/VR46), em 1min49s802

21.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), em 1min49s872

22º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min50s120