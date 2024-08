Djokovic faz 'uma das piores partidas da vida' e dá adeus ao US Open na 3ª rodada

"Joguei uma das piores partidas da minha vida", foi assim que Novak Djokovic explicou a sua eliminação na terceira rodada do US Open. Ele foi superado pelo australiano Alexei Popyrin, 28º do ranking da ATP, por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 6/4, 2/6 e 6/4, em 3h20min de partida. O algoz do número 2 do mundo enfrentará, na próxima fase, o americano Frances Tiafoe, que despachou o compatriota Ben Shelton.

"Foi uma das piores partidas que joguei na minha vida. Foi um jogo horrível para mim. Eu não estava jogando nem perto do meu melhor. Não é bom estar nesse estado em que você se sente bem fisicamente e, claro, você está motivado porque é um Grand Slam, mas você simplesmente não consegue encontrar o seu jogo. É isso. O jogo estava desmoronando, e acho que você tem que aceitar que em torneios como esse isso aconteça", desabafou.

Quatro vezes campeão do US Open (2011, 2015, 2018 e 2023), Djokovic revelou desgaste ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Gastei muita energia para ganhar o ouro e cheguei a Nova York sem me sentir revigorado mental e fisicamente. Mas como é o US Open, tentei e dei o meu melhor. Quer dizer, eu não tive nenhum problema físico. Eu simplesmente me senti sem gás. E você pode ver isso pelo jeito que eu joguei. Desde o primeiro jogo eu não me encontrei em quadra. Honestamente, do jeito que me senti e joguei desde o início deste torneio, chegar à terceira rodada foi um sucesso. A vida segue em frente. Vou tentar recalibrar e esperar pelo que vem a seguir", completou.

Apesar da autocrítica, Djokovic começou bem o jogo e chegou a ter chance de abrir 4 a 2 logo no primeiro set, quando teve três break points para confirmar o game, mas acabou deixando Popyrin reagir e empatar a partida em 3/3. Mesmo assim, o sérvio continuou firme até ter o serviço quebrado sem conseguir marcar um único ponto no game, o que voltou a acontecer no último, quando o australiano fechou por 6/4.

No segundo set, Djokovic voltou a largar na frente, mas o roteiro se repetiu. O sérvio teve o serviço quebrado no quinto game e ficou irreconhecível. Cometendo alguns erros bobos, não conseguiu fazer frente ao australiano, que levou por 6/4.

O melhor momento de Djokovic na partida foi no terceiro set, quando ele realmente mostrou a que veio e arrasou o rival. O número 2 do mundo abriu 3/0 de vantagem e precisou apenas administrar o resultado para vencer por 6/2.

No entanto, ele não resistiu ao cansaço no quarto set. Novamente, Djokovic começou bem, mas teve o serviço quebrado no quinto game e viu sua situação desandar. Apesar de vender caro a derrota, desta vez, não conseguiu voltar para a partida e acabou sendo eliminado com novo 6/4.