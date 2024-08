RB Leipzig vence de virada e Bayer Leverkusen perde invencibilidade de 35 jogos no Alemão

Demorou, mas caiu a invencibilidade do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão. O atual campeão foi surpreendido pelo RB Leipzig, neste sábado, ao ser derrotado por 3 a 2, de virada, na BayArena, pela segunda rodada. A equipe de Xabi Alonso chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu um "apagão" no segundo tempo e permitiu a virada do rival.

Além de ver cair a sua invencibilidade, que durava 35 jogos, desde a última rodada da temporada 2022/23 do Campeonato Alemão, quando levou 3 a 0 do Bochum, o Leverkusen perdeu a oportunidade de assumir a liderança, já que ficou estacionado com três pontos. O novo líder é o próprio RB Leipzig, com seis e 100% de aproveitamento.

Em casa, o Leverkusen não era derrotado no torneio nacional desde o dia 5 de março de 2022. Na ocasião, perdeu para o Colônia por 2 a 1. Foram 13 jogos de invencibilidade como mandante.

Atual campeão do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen mostrou estar com o mesmo ímpeto da temporada passada. Após vencer o Borussia Mönchengladbach na estreia, entrou em campo contra o RB Leipzig com "sede" e dominou praticamente todo o primeiro tempo. Foram inúmeras chances criadas, mas apenas quatro finalizações corretas.

O aproveitamento foi bom, tanto que conseguiu abrir 2 a 0 de vantagem. Aos 39, Frimpong recebeu dentro da área e chutou no canto direito do goleiro Gulacsi para inaugurar o marcador. O segundo saiu aos 45, em um pênalti convertido por Grimaldo.

Tímido na partida e demonstrando certo nervosismo, principalmente após a expulsão do técnico Marco Rose, o RB Leipzig conseguiu encontrar forças para diminuir nos acréscimos. Henrichs cruzou com perfeição para Kampl, que subiu sozinho, no meio dos marcadores rivais para cabecear com estilo e diminuir o placar.

Todo aquele ímpeto do primeiro tempo não foi mostrado pelo Leverkusen na etapa final. O time de Xabi Alonso caiu muito de produção e acabou sofrendo um gol, aos oito, que foi anulado pela arbitragem, que anotou impedimento de Lukeba no lance.

Apesar da decisão do VAR, o Leipzig continuou atacando e fez mais um, desta vez, validado. Aos 13, Openda recebeu de Sesko dentro da área e chutou com categoria para deixar tudo igual.

A situação do Leverkusen complicou ainda mais aos 35, quando Openda recebeu de Nusa na entrada da área e chutou com força para fazer 3 a 2. O time da casa ainda tentou um abafa no fim, mas ficou apenas reclamando de um pênalti não marcado um pouco antes do apito final.

O Leverkusen volta a campo no dia 14 de setembro, sábado, às 10h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Hoffenheim, no Sinsheim Stadium. No mesmo dia e horário, o Leipzig recebe o Union Berlin, na Red Bull Arena.