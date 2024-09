Novorizontino derrota o Vila Nova e volta a se isolar na liderança da Série B

O Novorizontino reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 0 o Vila Nova, neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 24.ª rodada. O time paulista se isolou na ponta com 43 pontos, três à frente do Santos (40) que tinha dormido no topo após o empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro.

Os gols da vitória deste confronto direto foram marcados pelo zagueiro Luisão, de cabeça, e por Neto Pessoa, ambos no segundo tempo. Na rodada anterior, o time paulista tinha perdido por 1 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão e agora se reabilitou no torneio.

O Vila Nova, que também briga pelas primeiras posições, continua ainda dentro do G-4 - zona de acesso - com 39 pontos, mesma pontuação do Mirassol, está em terceiro lugar.

Acostumado a ser mais reativo, o Novorizontino encontrou dificuldades mesmo atuando como como mandante. Na tentativa de pressionar o Vila Nova, o time paulista deixou espaços para os contra-ataques do visitante e chegou a ser pressionado.

Desta forma, o Vila Nova criou as duas melhores chances para abrir o placar no primeiro tempo. A primeira aos 17 minutos, quando desceu pelo lado direito e após troca de passes a bola sobrou de frente pra o chute e Alesson. Ele chutou bem, mas deu azar: a bola bateu no pé da trave.

A segunda saiu aos 29, quando Júnior Todinho foi lançado pelo lado direito da área e ficou de frente com o goleiro Jordi, que fez a defesa e desviou a bola para escanteio. O Novorizontino por três ou quatro vezes esteve perto da grande área do Vila Nova, porém, sem boas condições para o chute final.

O segundo tempo começou com o Novorizontino na pressão. O Vila Nova recuou e deu espaço para a troca de passes do time da casa. Aos 13 minutos o gol não saiu porque Dênis Junior fez grande defesa no chute de Lucca, que desviou em Ralf e subiu. O goleiro deu um tapa no alto e mandou a bola para escanteio.

Na cobrança, saiu o gol. Após o levantamento em curva, Luisão apareceu na primeira trave e desviou de cabeça para as redes. Mesmo em vantagem, o time paulista não diminuiu o ritmo, impedindo uma reação do Vila Nova, que chegava pouco ao ataque.

Para confirmar o seu domínio, o Novorizontino marcou o segundo gol aos 30 minutos. Após recuperar a bola, a equipe mandante chegou ao ataque em três toques. Rodolfo recebeu na direita e cruzou para a área, onde Neto Pessoa, de frente, bateu de chapa de pé para as redes: 2 a 0.

Pela 25.ª rodada, o Vila Nova volta a campo já na próxima quarta-feira, quando recebe em Goiânia, o CRB. O Novorizontino vai enfrentar o Coritiba no domingo, no estádio Couto Pereira, no Paraná.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 VILA NOVA-GO

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Willian Farias (Geovane), Eduardo e Marlon; Rodolfo (Óscar Ruiz), Lucca (Neto Pessoa) e Waguininho (Léo Tocantins). Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Éric Davis (Emerson Urso); Cristiano, Arilson (João Lucas) e Igor Henrique (João Victor); Alesson, Júnior Todinho (Deni Junior) e Henrique Almeida (Rhuan). Técnico: Luizinho Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Waguininho, Eduardo e Óscar Ruiz (Novorizontino). Igor Henrique (Vila Nova).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

GOLS - Luisão, aos 14 e Neto Pessoa aos 30 minutos do segundo tempo.

RENDA - R$ 39.765,00.

PÚBLICO - 2.691 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).