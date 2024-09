Chapecoense sai na frente do Botafogo-SP, mas amarga empate na Série B com gol contra

Chapecoense e Botafogo-SP empataram pelo placar de 1 a 1, neste sábado, na Arena Condá pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar ainda na etapa inicial, com Rafael Carvalheira, mas viu João Paulo marcar contra no segundo tempo e decretar o resultado de igualdade no final do jogo.

Com o placar, a Chapecoense chegou aos 22 pontos e ficou na 18ª colocação, dividindo a zona do rebaixamento com Guarani, Brusque e Ituano. O Botafogo-SP agora contabiliza 27 e está no 14º lugar.

O primeiro tempo começou com a Chapecoense tomando conta das ações do jogo. Aos 10 minutos, o zagueiro Bruno Leonardo aproveitou cobrança de falta e subiu mais que a defesa adversária para finalizar, mas a bola foi para fora. Aos 19, foi a vez do Botafogo-SP responder. Douglas Baggio invadiu a área e chutou cruzado, Léo Vieira defendeu e a bola saiu pela linha de fundo.

O gol da Chapecoense aconteceu aos 24 minutos. Rafael Carvalheira recebeu passe de Foguinho e arriscou da entrada da área. A bola passou no canto de João Carlos e foi morrer no fundo das redes.

Mesmo em vantagem, a Chapecoense seguiu no ataque. Aos 28, Bruno Leonardo voltou a entrar na área adversária, mas errou a finalização. O time da casa poderia sair do primeiro tempo com uma vantagem maior. Mailton e Thomás tiveram boas oportunidades, mas o placar não mudou.

Na segunda etapa, o Botafogo-SP começou mostrando força. Logo aos dois minutos, Victor Andrade levantou e Alexandre Jesus tentou de calcanhar. Léo Vieira salvou a Chapecoense de sofrer o empate. O time da casa assustou com Maílton e Marcinho, que se destacaram no jogo, mas não conseguiram marcar o segundo gol.

Com a vantagem mínima, a Chapecoense viu o Botafogo-SP crescer em busca do empate, que quase aconteceu aos 30 minutos, quando Victor Andrade finalizou e a bola passou muito perto da meta defendida por Léo. O gol dos paulistas só surgiu aos 39. Após mais uma tentativa de Victor Andrade, o zagueiro João Paulo se atrapalhou e marcou contra, deixando tudo igual.

Destaque positivo do Botafogo-SP, Victor Andrade por pouco não conseguiu a virada aos 44 minutos, quando tentou de longe e mais uma vez a bola assustou o goleiro Léo Vieira, que já estava batido no lance.

Desesperada para deixar a zona do rebaixamento, a Chapecoense volta a campo na outra segunda-feira, para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Botafogo-SP joga no mesmo dia, às 20h, diante do Goiás, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 BOTAFOGO-SP

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Mailton, Bruno, João Paulo e Mancha; Foguinho (Bruno Vinícius), Tarik e Thomas (Giovanni Augusto); Rafael (Marcelinho), Pedro (Mário Sérgio) e Marcinho. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Matheus, Fábio (João Costa) e Bernardo; Negueba, Abdulai, Matheus e Jean Victor (Patrick); Douglas (Gustavo Bochecha), Alexandre e Victor. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Rafael Carvalheira aos 26 minutos do primeiro tempo e João Paulo (contra) aos 39 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Vieira, Foguinho e Marcinho (CHA); Douglas e Patrick (BOT)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC)