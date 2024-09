Felipe Gustavo é vice-campeão da etapa de Las Vegas de skate street; Pâmela fica fora do pódio

Após terminar os Jogos Olímpicos de Paris-2024 na 15ª colocação, o brasileiro Felipe Gustavo deu a volta por cima ao conquistar o vice-campeonato da etapa de Las Vegas na Liga Mundial de skate street, nos Estados Unidos. Ele só ficou atrás do japonês Kairi Netsuke. O pódio foi completado pelo americano Jamie Foy.

"Não tenho palavras para descrever esse momento e o filme que vem em minha mente de tudo que vivi até aqui, quantos lugares passei, quanto me dediquei e quantas pessoas me ajudaram nessa caminhada! Hoje é mais um marco da minha história, mais um sonho realizado! Obrigada a todos pelo carinho e torcida, sou eternamente grato. Nunca desista dos seus sonhos", disse o brasileiro, claramente emocionado com a conquista.

O brasileiro garantiu o segundo lugar ao somar 25,3 pontos, contra 26,2 do japonês. Foy teve exatamente a mesma pontuação de Felipe Augusto, mas acabou levando a pior nos critérios de desempate, na manobra com a nota mais alta da competição.

Felipe Augusto começou bem o torneio e tirou duas grandes notas: 8,0 e 8,4. Depois, sofreu três quedas, antes de acertar um 8,9, que o garantiu o segundo lugar no pódio. Outros brasileiros na disputa, Felipe Moto fechou na quinta posição. Já Carlos Ribeiro foi o último.

SKATE STREET FEMININO

Sem contar com Rayssa Leal, que optou por não competir na etapa de Las Vegas, o skate street feminino foi representado por Pâmela Rosa, que também esteve em Paris. A brasileira, no entanto, ficou fora do pódio, que teve a japonesa Yumeka Oda no lugar mais alto. A americana Paige Heyn ficou com o segundo lugar, seguida pela também japonesa Funa Nakayama.

A Liga Mundial de skate street ainda terá mais duas etapas. A próxima acontecerá em Sydney, na Austrália, entre os dias 12 e 13 de outubro. Em novembro, no dia 23, o desafio será em Tóquio, no Japão.