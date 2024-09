Cruzeiro tem início avassalador, vence o Atlético-GO e tenta encostar nos líderes

O Cruzeiro venceu o Atlético-GO neste domingo, no Mineirão, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Melhor desde o início, o time mineiro aplicou 3 a 1 e esquentou a parte de cima da tabela, enquanto o adversário segue amargando a lanterna do Brasileirão.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 41 pontos e movimentou a briga por uma vaga para a Libertadores. O Atlético-GO estacionou nos 18 pontos e manteve a última posição na tabela de classificação do torneio.

Aproveitando a força da torcida, o Cruzeiro teve um início avassalador. Em apenas 24 minutos, o time já tinha feito 2 a 0, com William, de pênalti, e Matheus Henrique, em finalização de cabeça. O jogo, no entanto, não se desenhou tão fácil para os mineiros. O Atlético-GO mostrou bom poder de reação e equilibrou novamente as ações.

A história do jogo começou aos oito minutos, quando William deslocou Ronaldo em cobrança de pênalti. Em um bom ritmo, o Cruzeiro criou para fazer o segundo e balançou as redes com Matheus Henrique aos 24, aproveitando boa jogada de Kaio Jorge pela direita.

O Atlético-GO começou a incomodar com Alejo Cruz. Shaylon também criou uma boa oportunidade. Aos 32 minutos do primeiro tempo Campbell diminuiu. Ele aproveitou cruzamento de Alejo Cruz e chutou de perna esquerda colocando uma pressão no Cruzeiro.

Na segunda etapa, o Atlético-GO manteve o bom futebol e quase empatou com Maguinho, mas parou na grande defesa de Cássio. O gol do Cruzeiro aconteceu aos 10 minutos, quando Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge em boas condições de finalizar para ampliar a vantagem.

Aos 19 minutos, Maguinho voltou a incomodar o Cruzeiro com uma finalização cruzada, mas Lacava tocou de cabeça e a bola subiu demais. Mesmo jogando bem, o time mineiro deu espaços para o Atlético-GO, que não foram aproveitados com tanta efetividade.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (15), para enfrentar o São Paulo, às 18h30, novamente no Mineirão. O Atlético-GO, no entanto, joga no sábado (14), às 16h, no Antônio Accioly diante do Vitória.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 ATLÉTICO-GO

CRUZEIRO - Cássio; Marlon, João, Zé Ivaldo e William; Matheus Henrique (Villalba), Romero, Wallace (Japa/Vitinho) e Matheus Pereira (Lucas Silva); Barreal (Mateus Vital) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano, Luiz Felipe e Guilherme (Jorginho); Freitas (Emiliano Rodríguez), Gomes, Baralhas (Lacava) e Shaylon (Roni); Luiz Fernando (Alejo) e Campbell. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS: William aos seis, Matheus Henrique aos 25 e Campbell aos 33 minutos do primeiro tempo; Kaio Jorge aos 11 minutos do segundo

CARTÃO AMARELO: Cássio e Matheus Pereira (Cruzeiro); Luiz Felipe, Freitas, Emiliano, Roni e Baralhas (Atlético-GO)

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).