Internacional derrota o Juventude em reencontro marcante de Roger Machado

O Internacional foi quem levou a melhor no clássico gaúcho da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Com um domínio exemplar, o time da capital bateu o rival por 3 a 1 e pegou o elevador na tabela.

Com o resultado, o time de Porto Alegre foi a 32 pontos e saltou para a 10ª colocação, abrindo sete de vantagem para o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, e com três jogos a menos. Já o Juventude parou em 28 e ficou em 14° lugar, preocupado com a ameaça d rebaixamento.

A partida ficou marcada por muito protesto da torcida local direcionado ao técnico Roger Machado, que foi vaiado e ouviu "Roger mercenário, Roger mercenário" e "ei! Roger! Vai tomar no c*", antes do apito inicial. Além de Recber na entrada em campo uma chuva e notas de dinheiro com sua fotografia.

Roger era técnico do Juventude até recentemente, quando aceitou o convite do Internacional. Os times já haviam se enfrentado depois disso, em jogo atrasado da sexta rodada, quando o Colorado venceu por 2 a 1, de virada.

A primeira etapa começou agitada e com muitas faltas. E após um jogo muito físico, a primeira boa chance surgiu aos 21, quando Erick recebeu de Jadson e parou em milagre de Rochet, que salvou o Internacional. Porém, desde então, o time da capital dominou o duelo.

Aos 26', Rômulo recebeu fora da área e mandou uma bomba, que acertou a trave. E apenas três minutos depois, a bola balançou o barbante. Tabata cruzou na medida para Borré, que mandou sem chances para o goleiro Gabriel. Logo depois, aos 33, Thiago Maia tabelou com Bernabei e cruzou para Gabriel Carvalho, que só empurrou para o fundo do gol e ampliou a vantagem.

A situação do time de Caxias do Sul piorou ainda mais aos 44, quando o zagueiro Rodrigo Sam entrou forte em Rômulo e recebeu o cartão vermelho direto.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional seguiu pressionando. Logo no primeiro minuto, Bernabei cruzou para Borré, que mandou com direção, mas parou em Gabriel, que evitou o gol. Aos sete, foi a vez de Wesley receber de Bruno Henrique e acertar a trave.

Mas não demorou para sair o terceiro gol. Aos 13, Wesley tentou o passe, Danilo Boza errou o corte e a bola sobrou para Bernabéi, que estufou a rede. Aos 23, Gabriel Carvalho quase fez seu segundo na partida quando bateu de primeira em cruzamento, mas Gabriel defendeu.

Após um longo período sem chances claras, Enner Valencia quase fez o quarto aos 44, quando recebeu lançamento na frente, tirou de Gabriel e chutou, mas Alan Ruschel tirou em cima da linha. Aos 46, Luís Oyama descontou para o Juventude, mas o gol não influenciou no resultado.

As equipes voltam a campo em datas diferentes. O Juventude encara o Cuiabá, na quinta-feira (05), em jogo atrasado da 16.ª rodada, na Arena Pantanal, às 20h. Já o Internacional joga somente no sábado (14), quando também encara o Cuiabá, pela 26.ª rodada, no Beira-Rio, em horário ainda a ser definido.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 3 INTERNACIONAL

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Luís Oyama), Jadson e Jean Carlos (Yan Souto); Lucas Barbosa (Edson Carioca), Erick (Diego Gonçalves) e Ronie Carrillo (Marcelinho). Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Nathan), Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Alan Patrick), Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Borré, aos 29, e Gabriel Carvalho, aos 33 do primeiro tempo. Bernabéi, aos 13, e Luís Oyama, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa (Juventude); Thiago Maia, Wesley (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Sam (Juventude).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).