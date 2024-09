Ceballos torce tornozelo e Real Madrid perde 3º meio-campista com lesão grave: dois meses fora

O começo de temporada vem sendo assombrado para Carlo Ancelotti no Real Madrid. Em apenas quatro jogos oficiais, o treinador italiano chegou a seu terceiro desfalque no meio-campo por lesão grave. Na vitória por 2 a 0 sobre o Bétis, Ceballos foi substituído e exames detectaram um entorse no tornozelo direito.

"Após os exames realizados hoje (segunda-feira) ao nosso jogador Dani Ceballos pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma entorse de grau III que afeta os ligamentos do tornozelo direito. Evolução pendente", informou o Real Madrid.

De início acabou descartada uma intervenção cirúrgica, mas serão ao menos dois meses ausente dos campos. A evolução da recuperação vai definir se o tratamento conservador será o suficiente ao jogador espanhol.

Além de Ceballos, Ancelotti já não vinha contando com Camavinga e com Jude Bellingham. O volante francês sofreu uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo e só voltas em 2025. No caso do astro inglês, a lesão é rara e preocupante. O armador tem um problema no músculo plantar da perna direita que dificulta no pisar.

Ancelotti não terá como ganhar reforços por causa da janela europeia que se encerrou na sexta-feira. Na função de volante, vem utilizando Valverde mais recuado e Thouaméni, com o experiente Modric e o jovem Arda Güler atuando como armador. Ocorre que faltou opções para o banco de reservas.

O treinador já adiantou que deve rolar o elenco para evitar mais problemas musculares por causa da série de jogos, mas apenas no ataque que ele conta com mais opções. O Real Madrid terá a pausa da Data Fifa para descansar seus jogadores. A próxima partida ocorre somente dia 14, diante da Real Sociedad, pelo Espanhol, jogo que antecede a estreia na Liga dos Campeões, dia 17, diante do Stuttgart, em Madri.