Al-Hilal anuncia contratação de Marcos Leonardo e ex-Santos vai ser parceiro do ídolo Neymar

O Al-Hilal está disposto a manter a hegemonia no futebol árabe após temporada passada arrasadora e não para de anunciar reforços. Além da inscrição de Neymar e da chegada de João Cancelo, do Manchester City, o clube oficializou nesta segunda-feira o ex-santista Marcos Leonardo.

Em um vídeo em suas redes sociais, a equipe dirigida por Jorge Jesus mostrou o atacante fazendo embaixadinhas e gesto de "matador", já que é um goleador. "O talentoso brasileiro Marcos Leonardo é Al-Hilal. Marcos Leonardo é azul", anunciou o clube em seu Instagram.

Depois da saída de Michael para o Flamengo, o Al-Hilal queria um novo atacante e resolveu investir pesado em Marcos Leonardo, que estava no Benfica. A negociação, segundo a imprensa que acompanha o di a dia do clube português, girou aproximadamente em R$ 250 milhões - o Santos embolsaria 5% do montante por ter revelado o jogador.

"Novo capítulo. Muito emocionante me juntar à família Al-Hilal. Orgulho de ser azul", escreveu em suas redes sociais Marcos Leonardo, com o post de seu acerto com o clube. Aproveitou para agradecer o Benfica. "Muito obrigado por tudo, Benfica. Estarei torcendo de longe."

Após somente oito meses no Benfica, Marcos Leonardo embarcou para a Arábia Saudita no domingo e nesta segunda-feira assinou o contrato e vestiu a nova camisa. Além do ídolo Neymar, terá mais dois companheiros brasileiros: o também atacante Malcom e o lateral-esquerdo Renan Lodi.