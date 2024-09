Zubeldía aproveita pausa da Data Fifa para descansar grupo e dá folga de três dias no São Paulo

Enquanto muitos clubes estão falando em aproveitar a pausa da Data Fifa para dar entrosamento a seus elencos, Luis Zubeldía optou por descansar o time do São Paulo. Serão três dias de folga para dar uma aliviada na parte psicológica após a morte de Izquierdo, do Nacional-URU, em jogo da Libertadores no Morumbi, e também para se recuperar do desgaste físico.

Há tempos que Zubeldía vem reclamando da maratona de jogos, sem possibilidade de total recuperação do grupo e, ao mesmo tempo, sem conseguir impor suas ideias para o grupo. O volante Marcos Antônio chegou recentemente, e o lateral Jamal Lewis deve ser oficializado em breve e precisa conhecer o grupo.

O time descansará entre segunda e quarta-feira, se reapresentando no Centro de Treinamento da Barra Funda somente na quinta-feira à tarde. Apenas os atletas que estão em transição para o profissional e em recuperação de lesão continuarão com as atividades normais.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na qual reclamou bastante da arbitragem por inibir até o capitão Rafinha de falar - levou um cartão amarelo - e ainda por dar um gol irregular, Zubeldía admite que precisa dar "mais contundência" ao grupo.

A volta das atividades será toda focada na busca por reabilitação diante do Atlético-MG no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de ser derrotado por 1 a 0 no MorumBis, o time precisa de um triunfo em Belo Horizonte. O jogo de volta será no dia 12, às 21h45.

O jogo do MorumBis, por sinal, serviu de cobranças ao treinador. Depois de reclamar de cansaço, ele fez apenas uma alteração diante dos mineiros, e nos minutos finais. Muitos achavam que podia ter orientado seu auxiliar, Maxi Cuberas, na beira do gramado - estava suspenso - para dar um novo ânimo ao time.