Santos confirma retorno de Luan Peres, sexto reforço do clube nesta janela de transferências

A direção do Santos oficializou nesta terça-feira seu sexto e último reforço desta janela de transferências, que se encerrou na noite de segunda. Trata-se do zagueiro Luan Peres, que volta ao time paulista após três anos. Ele passou por Olympique de Marselha e Fenerbahçe nos últimos anos, antes de retornar à Vila Belmiro.

O defensor assinou contrato até dezembro de 2027 com o Santos. Assim, ele iniciará sua segunda passagem pelo clube praiano. A primeira aconteceu entre 2019 e 2021, por empréstimo e, depois, em contrato definitivo. No período, participou do vice-campeonato da Copa Libertadores em 2020. Na época, era o principal zagueiro do time, o que fez a torcida lamentar sua saída, de volta ao futebol europeu.

Aos 30 anos, Luan Peres retorna ao Santos com mais experiência. Na França, defendeu o Olympique por uma temporada, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, com quem já havia trabalhado no time brasileiro. Em julho de 2022, ele rumou para a Turquia, para defender as cores do Fenerbahçe. Foram duas temporadas por lá até a rescisão do seu contrato nas últimas semanas.

O zagueiro chegou a ser especulado em outros clubes brasileiros antes do acerto com o Santos, que vive momento de reconstrução nesta segunda metade da Serie B do Campeonato Brasileiro. Luan Peres é o sexto reforço da equipe nesta janela de transferências, na qual a diretoria tenta reerguer o time após seguidos tropeços.

O Santos vem de quatro jogos sem vitória, sendo três empates consecutivos. A sequência negativa tirou o time da liderança da Série B e pode fazer a equipe terminar a rodada em terceiro lugar na tabela. A queda de rendimento também ameaça o emprego do técnico Fábio Carille.

Antes de oficializar o retorno de Luan Peres, o Santos contratou os meia-atacantes Billy Arce e Ignacio Laquintana, os atacantes Wendel Silva e Yusupha Njie e o goleiro Renan. Laquintana e Yusupha Njie foram anunciados na segunda, também nas últimas horas da janela de transferências.