Luisa Stefani cai nas quartas de final de duplas no US Open e não repete melhores campanhas

Semifinalista em duas oportunidades nas duplas do US Open, a brasileira Luisa Stefani poderia repetir o feito nesta terça-feira, pela primeira vez ao lado da holandesa Demi Schurs, mas não conseguiu. Diante das terceiras cabeças de chave em Nova York e campeãs de Wimbledon, a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, a dupla da brasileira acabou eliminada em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3.

Na temporada passada, ao lado da norte-americana Jennifer Brady, Stefani ficou perto da disputa do título. Elas caíram na semifinal diante da alemã Laura Siegmund - fez parceria com Bia Haddad na atual edição - e a russa vera Zvonareva. A brasileira também foi semifinalista em 2021 e queria redenção na atual edição, mas novamente acabou com uma queda frustrante.

Stefani e Schuurs vinham de campanha bastante forte no Grand Slam nova-iorquino. Mas o começo ruim dos sets custou caro nesta terça-feira. Elas abriram a partida perdendo o serviço e jamais se recuperaram na primeira parcial. Até tiveram um break point no game 4, mas não aproveitaram.

Se impondo no serviço, sem nenhuma quebra no primeiro set, e com mais uma quebra, checa e americana fecharam a parcial por 6 a 2 em 37 minutos, ganhando ainda mais confiança para o set seguinte.

E a história se repetiu na largada da parcial, com Sianiakova e Townsend quebrando e sacando para abrir logo 2 a 0. Novamente a pressão de tirar o serviço das rivais pesava sobre brasileira e holandesa. Mas as adversárias não davam chances e logo abriram 4 a 2. No game 7, ainda tiveram cinco break points e não aproveitaram.

Com 5 a 3, Sianiakova e Townsend ficaram muito perto da vitória. E não desperdiçaram a chance, fechando com nova quebra no primeiro match point. Avançaram após 1h26, em jogo no qual pressionaram bastante o serviço de Stefani e Schuurs e no qual aproveitaram quatro de 15 break points.

PRIMEIRA SEMIFINALISTA

No torneio de simples, a primeira semifinalista é uma tenista local. Com apoio da torcida, a norte-americana Emma Navarro não deu chances para a espanhola Paula Badosa, ganhando com soberania por 6/2 e 7/5 após somente 1h14 de jogo.