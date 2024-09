Vila Nova e CRB fazem duelo dos opostos na abertura da 25ª rodada da Série B

Apenas uma partida irá abrir, nesta quarta-feira, as disputas da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo dos opostos, Vila Nova e CRB se enfrentam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), às 20h.

O time da casa tenta voltar a vencer para continuar no G-4, zona de acesso, enquanto o rival vem de oito jogos de jejum e precisa da reabilitação para seguir fora da zona de rebaixamento.

O Vila Nova vem de derrota para o líder Novorizontino, por 2 a 0, e aparece na quarta colocação com 39 pontos. O Avaí, primeiro time fora do G-4, tem 37. Já o CRB vive um momento completamente diferente. Com 25 pontos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. O Brusque, primeiro time dentro da degola, tem 23.

O técnico Luizinho Lopes tem um desfalque importante para definir o Vila Nova. O meia Igor Henrique levou o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino e agora, terá que cumprir suspensão automática. Outras novidades podem ser as estreias dos jogadores contratados nesta última semana de janela de transferências da Série B.

Do outro lado, o CRB viajou para Goiânia com uma mudança. A novidade é o zagueiro Saimon, que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Avaí, e volta a ficar à disposição. A tendência é que ele retorne na vaga que foi de Luis Segovia, que fez sua estreia na última rodada e deve voltar ao banco de reservas.

Outras duas mudanças podem acontecer por decisão técnica de Daniel Paulista. Willian Formiga e Ryan disputam a posição na lateral-esquerda, enquanto Kleiton, em baixa, pode ser substituído por Getúlio, no setor ofensivo. No mais, a base é a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.