Eliminatórias e Liga das Nações: os jogos das principais seleções nesta Data Fifa

A Data Fifa de setembro reserva importantes duelos entre seleções nos próximos dias. Na Europa, os principais atletas vão a campo para a disputa das primeiras rodadas da Liga das Nações da Uefa. No continente sul-americano, por sua vez, as atenções estarão voltadas para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá como sedes.

Confira os principais jogos:

SELEÇÃO BRASILEIRA - ELIMINATÓRIAS

06/09 (sexta-feira) - 22h - Brasil x Equador - Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

10/09 (terça-feira) - 21h30 - Paraguai x Brasil - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR

SELEÇÃO ARGENTINA - ELIMINATÓRIAS

05/09 (quinta-feira) - 21h - Argentina x Chile - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires-ARG

10/09 (terça-feira) - 17h30 - Colômbia x Argentina - Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla-COL

SELEÇÃO URUGUAIA - ELIMINATÓRIAS

06/09 (sexta-feira) - 20h30 - Uruguai x Paraguai - Estádio Centenário, em Montevidéu-URU

10/09 (terça-feira) - 19h - Venezuela x Uruguai - Estádio Monumental, em Maturín-VEN

SELEÇÃO ESPANHOLA - LIGA DAS NAÇÕES A

05/09 (quinta-feira) - 15h45 - Sérvia x Espanha - Estádio Marakana, em Belgrado-SER

08/09 (domingo) - 15h45 - Suíça x Espanha - Stade de Genève, em Genebra-SUI

SELEÇÃO PORTUGUESA - LIGA DAS NAÇÕES A

05/09 (quinta-feira) - 15h45 - Portugal x Croácia - Estádio da Luz, em Lisboa-POR

08/09 (domingo) - 15h45 - Portugal x Escócia - Estádio da Luz, em Lisboa-POR

SELEÇÃO FRANCESA - LIGA DAS NAÇÕES A

06/09 (sexta-feira) - 15h45 - França x Itália - Parque dos Príncipes, em Paris-FRA

09/09 (segunda-feira) - 15h45 - França x Bélgica - Parc OL, em Lyon-FRA

SELEÇÃO ITALIANA - LIGA DAS NAÇÕES A

06/09 (sexta-feira) - 15h45 - França x Itália - Parque dos Príncipes, em Paris-FRA

09/09 (segunda-feira) - 15h45 - Israel x Itália - Bozsik Aréna, em Budapeste-HUN

SELEÇÃO BELGA - LIGA DAS NAÇÕES A

06/09 (sexta-feira) - 15h45 - Bélgica x Israel - Nagyerdei Stadion, em Debrecen-HUN

09/09 (segunda-feira) - 15h45 - França x Bélgica - Parc OL, em Lyon-FRA

SELEÇÃO ALEMÃ - LIGA DAS NAÇÕES A

07/09 (sábado) - 15h45 - Alemanha x Hungria - Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf-ALE

10/09 (terça-feira) - 15h45 - Holanda x Alemanha - Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã-HOL

SELEÇÃO HOLANDESA - LIGA DAS NAÇÕES A

07/09 (sábado) - 15h45 - Holanda x Bósnia e Herzegovina - Philips Stadion, em Eindhoven-HOL

10/09 (terça-feira) - 15h45 - Holanda x Alemanha - Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã-HOL

SELEÇÃO INGLESA - LIGA DAS NAÇÕES B

07/09 (sábado) - 15h45 - Irlanda x Inglaterra - Aviva Stadium, em Dublin-IRL

10/09 (terça-feira) - 15h45 - Inglaterra x Finlândia - Wembley, em Londres-ING

EUA, CANADÁ E MÉXICO FAZEM AMISTOSOS

07/09 (sábado) - 17h - EUA x Canadá - Sporting Park, em Kansas City-EUA

07/09 (sábado) - 22h - México x Nova Zelândia - Rose Bowl, em Pasadena-EUA

10/09 (terça-feira) - 20h - EUA x Nova Zelândia - TQL Stadium, em Cincinnati-EUA

10/09 (terça-feira) - 21h30 - México x Canadá - AT&T Stadium, em Dallas-EUA