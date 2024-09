Brasil ganha 9 medalhas, mas cai para o sexto lugar na classificação da Paralimpíada

O Brasil conquistou nove medalhas, nesta quarta-feira, nos Jogos Paralímpicos de Paris, mas caiu para a sexta colocação no quadro geral da competição. A delegação nacional somou uma medalha de ouro, quatro pratas e quatro bronzes, alcançando 57 pódios (15 ouros, 15 pratas e 27 bronzes).

O Brasil foi ultrapassado pela Holanda, que soma 16 ouros, sete pratas e cinco bronzes, e pela França, que também tem 15 ouros, mas reúne 17 pratas e 18 bronzes. A liderança é da China - 135 medalhas, 62 de ouro, 46 de prata e 27 de bronze -, seguida pela Grã-Bretanha - 74 medalhas, 33 de ouro, 25 de prata e 16 de bronze. Os Estados Unidos aparecem em terceiro com 63 medalhas (25 de ouro, 26 de prata e 12 de bronze).

A natação garantiu quatro medalhas. Carol Santiago, maior campeã brasileira da história, ganhou a terceira prova em Paris nos 100m livre S12. Foi o sexto ouro da atleta em Jogos Paralímpicos.

Patrícia Pereira ficou com a prata nos 50m peito da classe SB3, enquanto Mariana Gesteira foi bronze nos 100m livre S9. O revezamento 4x100m livre ganhou a prata.

No atletismo, Wanna Brito (7,89 metro) só foi superada no arremesso de peso da classe F32 pela ucraniana Anastasiia Moskalenko, dona da medalha de ouro com 8 metros.

Verônica Hipólito conquistou o bronze nos 100m T36. Outro bronze veio nos 100m T53, prova disputada em cadeiras de rodas, com Ariosvaldo Fernandes, o Parré. Bartolomeu Chaves terminou com a prata nos 400m T37. No halterofilismo, o Brasil ganhou bronze com Lara Lima na categoria até 41kg.