Vila Nova bate CRB, completa um ano sem perder em casa e supera o Santos no G-4 da Série B

A relação entre Vila Nova e o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA - vem sendo o diferencial na campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 25ª rodada, o time goiano venceu o CRB por 1 a 0, nesta quarta-feira, se manteve no G-4 - grupo de acesso - e completou um ano sem ser derrotado dentro de seus domínios.

A última derrota do Vila Nova diante da torcida aconteceu no dia 3 de setembro de 2023, quando perdeu justamente para o CRB, por 1 a 0. De lá para cá, foram 18 jogos em casa, com 14 vitórias e quatro empates.

Com gol de Jemmes, o time do centro oeste brasileiro ultrapassou o Santos na tabela, subindo para o terceiro lugar, com 42 pontos. O time paulista tem 40, em quarto. Já o CRB é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16.º, com 25 pontos. O Brusque pode empurrar o time alagoano para o Z-4, zona de queda, caso vença o Santos na sequência da rodada.

A partida começou movimentada. Com um minuto, o Vila Nova já frequentava o ataque com Henrique Almeida e quase abriu o placar, mas parou no goleiro Matheus Albino. A resposta do CRB veio somente aos 14, em cabeçada de Segovia, defendida por Dênis Júnior.

Os donos da casa tinham mais volume ofensivo principalmente pelo lado direito. Apesar de ter a posse de bola, faltava qualidade nas convulsões por parte do time goiano. Chance mesmo só veio a surgir na reta final, novamente com Henrique Almeida que parou no goleiro alagoano.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama, com uma queda significativa no rendimento ofensivo das duas equipes, que não conseguiam criar chances claras para tirar o zero do placar. Nem mesmo as substituições mudaram o cenário da partida, que seguiu sem grandes emoções.

A emoção ficou para a reta final. Após cruzamento na área, Jammes testou firme no contrapé do goleiro e abriu o placar, já aos 38 minutos. Antes, o zagueiro goiano teve um choque de cabeça e atuou os minutos finais com um curativo. Com a vantagem, o Vila Nova gastou tempo e conduziu a vitória até o apito final.

Agora a dupla ganha dez dias de folga no calendário. O Vila Nova só volta a atuar no sábado (14), às 17h00, quando visita o Brusque, em Santa Catarina. Já o CRB encerra a 26.ª rodada, no domingo (15), às 18h30, contra o Sport, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CRB

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan; João Victor, Arilson (João Lucas) e Cristiano (Quintero); Alesson (Apodi), Henrique Almeida (Gabriel Silva) e Deni Junior (Emerson Urso). Técnico: Luizinho Lopes.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Segovia, Saimon (Marco Antônio) e Willian Formiga (Matheus Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Mike (Labandeira), Léo Pereira e Getúlio (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Jemmes, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano e Quintero (Vila Nova); Ryan e Saimon (CRB).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).