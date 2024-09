Pegula se vinga de Swiatek e vai enfrentar algoz de Beatriz Haddad Maia na semifinal do US Open

Jessica Pegula esperou por dois anos, mas conseguiu ter sua revanche diante de Iga Swiatek. Depois de perder nas quartas de final do US Open em 2022 para a polonesa, a norte-americana venceu o duelo desta quarta-feira e garantiu vaga na semifinal do último Grand Slam do ano, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, após 1h28 de jogo.

Na disputa pelo lugar na decisão do tradicional torneio norte-americano, Pegula vai enfrentar nesta quinta-feira a checa Karolina Muchova, que eliminou a brasileira Beatriz Haddad Maia por 6/1 e 6/4.

Pegula aproveitou o início repleto de falhas de Swiatek, principalmente no saque, para conseguir duas quebras e abrir boa vantagem. A polonesa número 1 do mundo tentou se recuperar, mas não conseguiu e viu a rival fechar a primeira parcial em 6/2.

O segundo set foi bastante disputado. Swiatek, que chegou a ir para o vestiário e voltou de roupa trocada, teve a liderança com 3/2, mas voltou a cometer vários erros e viu a rival retomar o jogo e fechar a disputa com 6/4.