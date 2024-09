Cuiabá defende tabu diante do Juventude em luta direta contra o rebaixamento no Brasileirão

Na luta contra o rebaixamento, Cuiabá e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é essencial principalmente para o time do Mato Grosso, que aparece na vice-lanterna.

Após amargar uma sequência negativa na competição, o Cuiabá deu a volta por cima na última rodada, ao bater o Criciúma por 1 a 0. Mesmo assim, está em situação delicada, apesar de ter dois jogos a menos do que seus principais rivais. É o vice-lanterna, com 21 pontos. O Fluminense, primeiro fora do descenso, tem 27.

O Juventude, por sua vez, vem dividindo a atenção com a Copa do Brasil e tem como principal objetivo permanecer na elite do futebol nacional. No 14º lugar, com 28 pontos, o clube gaúcho soma duas derrotas consecutivas, a última para o Internacional por 3 a 1. Para superar o Cuiabá terá que quebrar um tabu. O Juventude nunca venceu o rival na história. Foram seis partidas, com dois empates e quatro derrotas.

O Cuiabá, no entanto, terá quatro desfalques. O goleiro Walter e o volante Fernando Sobral estão suspensos pelo acúmulo de cartões. O time ainda perdeu o atacante e principal artilheiro, Isidro Pitta, por causa da Data Fifa. Ele foi convocado pela seleção do Paraguai.

André Luís seria o substituto de Pitta, mas ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco e deve passar por cirurgia. A boa notícia fica pelo retorno do lateral Matheus Alexandre, recuperado após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.

"Voltando a jogar melhor, vamos estar mais perto das vitórias e consequentemente vamos ganhar moral. Tenho certeza que o grupo não vai desistir, vamos brigar até o fim para conseguir nosso objetivo", disse o atacante Clayson.

O Juventude tem boas novidades. O técnico Jair Ventura contará com o zagueiro Zé Marcos e com o meia Nenê, que cumpriram suspensão na última rodada. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Sam é desfalque após ser expulso diante do Internacional.

Com a volta de Nenê, Jean Carlos deve voltar a ficar como opção no banco de reservas. Zé Marcos, por sua vez, entrará no lugar de Rodrigo Sam. O Juventude ainda continua com uma lista grande de desfalques no departamento médico.

"Assim como fizemos a melhor partida, desde que cheguei contra o Corinthians, a gente não achava que era a melhor equipe do Brasil. Na derrota, não podemos nos esconder e nos jogar embaixo do tapete. Temos mais uma partida difícil pela frente e vamos tratar com toda seriedade para conquistarmos um resultado positivo", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X JUVENTUDE

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Raylan (Matheus Alexandre), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Derik Lacerda, Clayson e Eliel (Lucas Fernandes). Técnico: Bernardo Franco.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).