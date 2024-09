CRB demite técnico Daniel Araújo após nova derrota e nove jogos sem vencer na Série B

Após a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova na noite de quarta-feira, o CRB decidiu pela saída do técnico Daniel Paulista. Além dele, seu auxiliar, Eudes Pedro e o preparador físico, Rodolfo Oliveira, deixam o clube alagoana, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

"O CRB informa que o Daniel Paulista não é mais o treinador da equipe. A decisão foi tomada pela diretoria em comum acordo. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. A nova comissão técnica será apresentada em breve", comunicou o clube.

O CRB amarga um jejum de vitórias nos últimos nove jogos, sendo três empates e seis derrotas. Entre idas e vindas, Daniel Paulista comandou o clube entre 2022 até agora, somando 113 jogos, 50 vitórias, 32 empates e 31 derrotas.

Nesta temporada, foram 23 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Alagoano em vitória sobre o rival ASA na final. Em 24 jogos na Série B, o CRB acumula seis vitórias, sete empates e 11 derrotas. Com um jogo a menos, contra o Sport, está em 16º lugar com 25 pontos, dois a mais do que o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 23.

O CRB volta a campo justamente para fazer o jogo atrasado diante dos pernambucanos, pela sétima rodada, na quarta-feira, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Curiosamente, reencontra o adversário no domingo seguinte (15), às 18h30, no Recife (PE), mas pela 26ª rodada.