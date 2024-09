NFL: técnico dos Eagles afasta polêmicas, elogia Brasil e compara preparação com o Super Bowl

Em poucas horas no Brasil, Nick Sirianni, técnico do Philadelphia Eagles, já "esqueceu" as polêmicas com os jogadores nas últimas semanas, que criticaram a National Football League (NFL) sobre a escolha de colocar a partida de abertura da temporada regular da franquia no País, muito em razão das questões de segurança. Na primeira vez em que tratou sobre o tema, o treinador garantiu que os jogadores estão empolgados com a partida e comparou a preparação e a viagem para o Brasil com o Super Bowl LVII, contra o Kansas City Chiefs.

"Desde que chegamos, tivemos a melhor recepção possível. As pessoas no hotel foram incríveis, tudo foi incrível. Sabemos como o Brasil é apaixonado por esportes e estamos empolgados de jogar aqui", disse o treinador. Ele lembrou até dos tempos da infância, sobre a expectativa de enfrentar o Green Bay Packers numa sexta-feira à noite na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. "Crescemos jogando nesse horário, nas noites de sexta. Podemos não estar em Jamestown, Nova York ou Houston. Estamos no Brasil, mas ainda será sexta à noite. Assim como todos nós crescemos jogando esse jogo".

"Para tornar o nosso training camp perfeito para o Brasil, é necessário entender como funciona o processo. Fizemos pequenas mudanças em relação ao último ano" - quando os Eagles estrearam nos Estados Unidos. "O clima é um pouco semelhante à viagem que fizemos ao Super Bowl em 2023, no Arizona. A viagem para o Brasil é maior, cerca de 10 horas, mas as coisas são semelhantes: interagir com os repórteres e as entrevistas coletivas", afirmou.

Sirianni nunca disputou uma partida internacional. Por isso, também, o mais próximo que viveu da experiência de um campo neutro seja o Super Bowl. No Brasil, vive a primeira experiência e, pela expressão corporal e pelas suas falas, se mostra empolgado - mesmo que uma pequena tosse o tenha incomodado na primeira entrevista coletiva. Em pouco menos de 30 minutos, o treinador italiano se mostrou à vontade com a recepção ao País. Até esqueceu a chateação decorrente de não estrear nos Estados Unidos.

"Você me colocou numa enrascada", respondeu o treinador a uma das repórteres que o perguntou sobre seu português. "Sou italiano e nem isso eu sei", brincou. Isso não significa que esteja desconfortável no Brasil. Sirianni até tentou ensinar os brasileiros como aproveitar a partida e torcer para a franquia de Philadelphia, com o tradicional "Fly Eagles Fly".

A ideia é tratar como se fosse uma partida como mandante. "Para os torcedores brasileiros: estamos muito entusiasmados por estar aqui. Certifiquem-se de gritar o mais alto possível quando Green Bay estiver com a bola. Temos que estar preparados para que seja barulhento, estamos preparados para jogar como se estivéssemos jogando um verdadeiro jogo em casa", afirmou.

Os Eagles, conhecidos pelos uniformes verdes, jogarão em tons alvinegros pela primeira vez em sua história, por entender a rivalidade do Corinthians, dono da casa no local da partida, com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, poucos são os detalhes em verde no estádio.

Eagles e Packers chegaram nesta quarta-feira ao Brasil. No dia seguinte, realizaram uma única sessão de treinamentos antes da partida na Neo Química Arena. O jogo, que marca a estreia das franquias na temporada 2024/2025 da NFL, acontece às 21h15 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV!, CazéTV e NFL Game Pass no DAZN.